عرض بيع متوفر 96 اورو skrill مقابل217 ccp

بيانات المعاملة المالية
البائع
ahmed90
المبلغ
96 ( EUR )
سعر البيع
217 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
سكريل - Skrill
A

ahmed90

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
20 جوان 2010
المشاركات
129
الإعجابات
10
النقاط
7
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
متوفر للبيع 96 أورو skrill
سعر البيع 217 دج للأورو الواحد السعر ثابت
يتم استقبال المقابل بالدينار عبر CCP فقط
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ وتاريخ الدفع
معلومات الدفع و الإستقبال تكون من طرف الإشراف
يتم التحويل بعد التأكد من وصول المبلغ عبر مركز البريد واذا تعذر دالك يكون الدفع عبر الموقع الالكتروني للبريد بعد منتصف الليل من يوم الارسال
مدة الحجز 24 ساعة
المصدر: بيع خدمات موقع خمسات
العمولة: 00%
الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا
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:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,015
الإعجابات
2,622
النقاط
171
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

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للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
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