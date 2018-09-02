طبق الشخشوخة مشاركتي في مسابقة عيد الاضحى المبارك

اقوم بتحضير المرق

اضع في قدر اللحم +البصل والثوم+الملح+الفلفل الاسود+الحمص +الفلفل الحار حسب الرغبة

نتركها على نار هادئة تطبخ دون وضع الزيت لان شحم الخروف كافي

ثم اضيف الطماطم واتركها تغلي ثم اضيف الماء واترك المكونات تطهى جيدا مع اللحم

الآن اضع الماء على الشخشوخة واضعها في كسكاس



نخليها تفور وابقى اسكب عليها الماء 3 مرات واتركها تفور على 3 مرات

لما تفور نجيب الزبدة ونحلها مليح لكي لاتلتصق نخليها تفور وابقى اسكب عليها الماء 3 مرات واتركها تفور على 3 مراتلما تفور نجيب الزبدة ونحلها مليح لكي لاتلتصق

ثم في قدرة اخرى اضع الشخشوخة واسكب عليها المرق ننقص للنار ونخليها تطيب ونحرك غير بالشوي بالملعقة الخشبية

وشهية طيبة

في أمان الله