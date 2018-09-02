طبق الشخشوخة مشاركتي في مسابقة عيد الاضحى المبارك

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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واخير استطعت وضع مشاركتي في المسابقة على فكرة كتبت الموضوع 3 مرات وتنقطع انتظر وانتظر لافائدة حتى كدت أيأس من وضعه
الطبق التقليدي المعروفة به ولايتي ولاية قالمة هو الشخشوخة تاع الظفر
نقوم بتحضيره قبل العيد بايام ونتركه لطهيه ثاني ايام العيد
في ثاني ايام العيد المبارك نقوم بتحضيره مع اللحم لوجبة الغذاء
اليكم الطبق
هذه الشخشوخة
اقوم بتحضير المرق
اضع في قدر اللحم +البصل والثوم+الملح+الفلفل الاسود+الحمص +الفلفل الحار حسب الرغبة
نتركها على نار هادئة تطبخ دون وضع الزيت لان شحم الخروف كافي
ثم اضيف الطماطم واتركها تغلي ثم اضيف الماء واترك المكونات تطهى جيدا مع اللحم
الآن اضع الماء على الشخشوخة واضعها في كسكاس
نخليها تفور وابقى اسكب عليها الماء 3 مرات واتركها تفور على 3 مرات
لما تفور نجيب الزبدة ونحلها مليح لكي لاتلتصق
ثم في قدرة اخرى اضع الشخشوخة واسكب عليها المرق ننقص للنار ونخليها تطيب ونحرك غير بالشوي بالملعقة الخشبية
وشهية طيبة
في أمان الله
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