Yasmina zahra
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الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً
والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
اهلا و سهلا بكم في
مشاركتي في مسابقة شيف اللمة الطبق الرئيسي
المكونات :
بصل
لحم
زيتون مقطع
بازلاء ههه نقلولو جلبان
بهارات
طريقة التحضير :
نقلي بصل مقطع مع اللحم و زيت
ثم نظيفله الجلبان و الزيتون
نوضع البهرات زعفران ـ فلفل اسود ـ سلك جبير ليهو الزنجبيل
ونمرقها بماء ساخن
بعد ساعة على نار هادئة
ينضج عندي المرق
على فكرة 😄
جامي عرفت اسمه ههه لخاطر طبق اخترعوه مؤخرا في المنطقة ودار ضجة و قدموه في الاعرس هـــا بصح فيه بنة !!!
الــــف شكر لتواجدكم و مروركم الطيب
بارك الله فيكم.