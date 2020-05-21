Yasmina zahra
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الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً
والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
اهلا و سهلا بكم في
مشاركتي في مسابقة شيف اللمة الطبق الجانبي
المكونات :
فلفل اخضر
ارز
لحم مفروم
بهارت
طماطم لصلصة
طريقة التحضير
تغلي الارز قليلا
و طيبت اللحم المفروم الكل نص طياب
بعدها يكملوا طياب في الفرن
نععمر الفلفل بعدما غسلتو و نشفتو و نحط شوي بيض في الفتحة باه ما يتسربش الحشو اثناء القلي
بعدها ننزع القشرة للفلفل و نحطها في بلا
بعدها نوضع الصلصة لي كنت طيبتها من قبل
و الكل الى الفرن
هنا المدة في الفرن ماش طويلة لخاطر جميع المكونات تقريبا ناضجة
بعدما يجهز نوضع فوقه 3 بيضات
وهذي بعدما جهز الطبق
شهية طيبة للجميع
وصح فطوركم