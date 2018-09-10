السلام عليكم

كل الأخوة و الأخوات لي شرفوا موضوعي بردودهم أود أن اشكركم جزيل الشكر على كل كلمة طيبة على كل رأي سديد و على دعاء دعيتموه لي و لزوجي

انا أحاول مع زوجي احيانا أتركه مع تفكيره أحيانا أخرى نذكروا بأن هذه أرزاق و المال الحلال و الصحة هي الصح رغم انه يقتنع بكلامي لكن لحظات اليأس تزوره رغم انه مواضب على صلاته و الله العظيم بار بولديه ماتوا و هم راضيين عليه

صحيح حالتنا المادية بسيطة يتقاضى زوج ملاين و حاول يزيد عمل لكن حالته الصحية لا تسمح له بأعمال شاقة و انا بدوري حاولت ندير مشروع بسيط في البيت لكن ما نجحش و انا أبحث عن عمل و مزال ما لقيت

خلاصة القول انو احيانا تزوره هذه الحالة و احيانا عايش و ما علابالو بحتى شيء ما نعرف حتى أصبحت أشك احيانا أن هذا السبب ليس هو السبب في حزنه لأني و ربي يشهد عليا ما نجبرو على حاجة فوق طاقته المهم عندي يكون مرتاح و نعيشو بالقليل حتى يفرج ربي

نتمنى يكون هذا سبب حزنه لأن حتى تعامله معي تغير .... ماراني حابة نظلموا لكن تعبت نفسيا