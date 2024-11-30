بسبب بخله ..... هربت زوجته من البيت

السلام عليكم احبتي في اللمة الطيبة

في احدى القرى القريبة منا ذهبت احدى الزوجات

الى بيت أبيها لزيارتهم لكنها رفضت العودة مع زوجها

و لم ترضى و لم تقتنع بمحاولات زوجها لأعادتها

و رفضت ان تلقاه او ان تسجيب له رغم محاولاته المتكررة

و لما تدخل اب الزوج في الامر للإصلاح . طلبت منه ان يحضر

رجالا من أهل الوجاهة للحكم في أمرها و لسماع شكواها

و بعد اخذ و رد

استجاب اب الزوج للأمر و جمع أئمة و شيوخا كبارا معروفين بالوقار و الحكمة

و الرأي السديد فحضورهم دائم في قضايا الصلح و مسائل الخلاف

و مواطن الخصام و رأيهم سديد صائب

اجتمع الرجال و ذهبوا الى بيت الزوجة او عند بيت ابيها اقصد

و بعد جلوسهم و اكرامهم باستقبال و ضيافة يليق بهم و بمكانتهم و مقامهم

تحدثوا عن وجوب الاصلاح و حل الخلاف بين الازواج افضل من الطلاق او الفراق

ان لا اصلح و لا افضل للزوجة الا بيت زوجها

اب البنت ظل ساكتا كأنه يخفي امرا او يستحيي من ذكره

و بعد إلحاح شديد من أهل الوجاهة انه لابد من ذكر سبب وجيه لرفض البنت العودة الى بيت زوجها

نطق اب البنت و قال السبب امر حقير و استحيي ان اذكره لكن لابد ان تسمعوا من البنت

و عليها ان تعبر هي بنفسها عن مشكلتها من زوجها او مع زوجها

فعلا نادى ابنته ان تتدخل و تبوح بمشكلتها امام الرجال

سبحان الله امر مخزي و محزن

قالت البنت ان زوجها لا يضربها و لا يهينها لا بلسانه و لا بيده

كن مشكته هي

زوجها بخيل و يده ممسوكة فلا يخرج فلسا إلا بالتكلف الشديد

و قالت زوجي بخيل و وصل بخله إلى درجة انه لا يشتري الاكل الكافي

لزوجته و لا يطمعها إلى من الأدنى عدس او لبن على الرغم من انه غني

و صاحب تجارة و امواله كثيرة يكدسها و يكنزها في خزانة في غرفته

و قالت حتى الطبيب لا تزوره ان مرضت و لا يشتري لها في المواسم من اللباس و غيره

حتى في رمضان يقتصر على اكل البقوليات بلا لحم

الحقيقة الزوجة تحدثت بحرقة و اختصرت كلامها بالقول

لقد جوعني و هربت الى بيت والدي هربا من الجوع و قلة الانفاق و البخل

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البنت لحد اليوم رافضة فكرة العودة و خايفة ان زوجها لن يترك عادته

و لن يترك البخل

الجماعة طلبوا من البنت العودة لفترة و تجرب زوجها ان هو ترك البخل

و ان بقي على حاله لها حق طلب الطلاق



انتم احبتي ما رأيكم في القضية و ما رأيكم في الرجل البخيل



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