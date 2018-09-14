لستُ وحدي . و لست وحيدا

الامين محمد
:: مراقب ::
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أحيانا تأتي ساعات على المرء يريد أن يبقى لوحده
يختلي بنفسه
يبحث عن الهدوء
يبحث عن السكينة
هذا ليس حزناً
ولا كآبة
ولا توحد
ولا انزواء
ليس كرها
و ليس مللا
و ليس مرضا
و ليس هبلا
بل متعة
بل حبا
بل عشقا
بل هياما
ليس كحب الحبيب أن يبقى مع حبيبه بل أكثر
ليس كحال الغني و هو يتفقد نقوده بل أكثر
ليس كبائع هوى مع هواه بل أكثر
ليس كالعطشان عندما يجد ماء باردا بل أعمق
ليس كالطفل الضائع عندما يجد أمه و أهله بل أعمق
عندما أختلي بنفسي فإني أريد أن أبقى مع ربي
أريد أن اكلمه
أريد أن أطلب منه
أريد أن أخبره و هو العالم بحالي
أريد أن ألتجيء إليه
أريد أن أفر إليه
لحظات رائعة
لحظات مميزة
يالله أنت أعلم في قلبي
و تعلم أن قلبي لا يحمل كرها لأحد
و لا حقدا على أحد
قلبي يحمل حبا
يحمل سلاما
يحمل حنانا
يحمل حزنا على إخواني
يحمل رأفة على إخواتي
يحمل عذرا لإخواني
يحمل إبتسامة لإخواني
يحمل أمنية لإخواني
يحمل دموعا من أجل إخواني
فياااالله أسعد قلبا فر إليك
يالله أبعد الحزن عن قلب إلتجأ إليك
يالله أسعد قلبي