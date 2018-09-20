كيف تبيع أي شىء لأي انسان

prince of love

prince of love

:: عضو فعّال ::
#1
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30 أكتوبر 2011
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#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاته
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الحمد لله الذي لولاه ما جرى قلم, ولا تكلم لسان, والصلاة والسلام على سيدنا محمد ( صلى الله عليه وسلم ) كان أفصح الناس لسانا وأوضحهم بيانا, ثم أما بعد:

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اليوم بإذن الله تعالى موعدنا مع الكتاب الذي بيع منه 1.5 مليون نسخة
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الكتاب من نوع خاص يتناول مهارات البيع و التسويق و التعامل مع العملاء عنوانه :

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كيف تبيع أي شىء لأي انسان






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رابط التحميل
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Download كيف تبيع أى شئ لأى إنسان rar



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بالتوفيق و قراءة ممتعة
 
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