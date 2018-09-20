prince of love
:: عضو فعّال ::
- إنضم
- 30 أكتوبر 2011
- المشاركات
- 1,707
- الإعجابات
- 4,248
- النقاط
- 71
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاته
.
الحمد لله الذي لولاه ما جرى قلم, ولا تكلم لسان, والصلاة والسلام على سيدنا محمد ( صلى الله عليه وسلم ) كان أفصح الناس لسانا وأوضحهم بيانا, ثم أما بعد:
.
اليوم بإذن الله تعالى موعدنا مع الكتاب الذي بيع منه 1.5 مليون نسخة
.
الكتاب من نوع خاص يتناول مهارات البيع و التسويق و التعامل مع العملاء عنوانه :
.
كيف تبيع أي شىء لأي انسان
.
رابط التحميل
.
Download كيف تبيع أى شئ لأى إنسان rar
.
بالتوفيق و قراءة ممتعة
.
الحمد لله الذي لولاه ما جرى قلم, ولا تكلم لسان, والصلاة والسلام على سيدنا محمد ( صلى الله عليه وسلم ) كان أفصح الناس لسانا وأوضحهم بيانا, ثم أما بعد:
.
اليوم بإذن الله تعالى موعدنا مع الكتاب الذي بيع منه 1.5 مليون نسخة
.
الكتاب من نوع خاص يتناول مهارات البيع و التسويق و التعامل مع العملاء عنوانه :
.
كيف تبيع أي شىء لأي انسان
.
رابط التحميل
.
Download كيف تبيع أى شئ لأى إنسان rar
.
بالتوفيق و قراءة ممتعة