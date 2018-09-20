أكبر مما يعتقدون ، تأملات في الرياضة والحياة

prince of love

prince of love

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
30 أكتوبر 2011
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#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركـاته
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الحمد لله الذي لولاه ما جرى قلم, ولا تكلم لسان, والصلاة والسلام على سيدنا محمد ( صلى الله عليه وسلم ) كان أفصح الناس لسانا وأوضحهم بيانا, ثم أما بعد:
إنه من دواعي سروري أن أاشارك معكم كتاب رائع و شيق بخصوص لعبة كرة القدم ، به تأملات في الرياضة والحياة

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الكتاب جميل جدا و انصح به كل عشاق المستديرة تحت عنوان :

أكبر مما يعتقدون





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رابط التحميل

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Download أكبر مما يعتقدون rar







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بالتوفيق و قراءة ممتعة ونلتقي في قادم المشاركات ان شاء الله​
 
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