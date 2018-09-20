أكبر مما يعتقدون ، تأملات في الرياضة والحياة

السلام عليكم ورحمة الله وبركـاته

أكبر مما يعتقدون

الحمد لله الذي لولاه ما جرى قلم, ولا تكلم لسان, والصلاة والسلام على سيدنا محمد ( صلى الله عليه وسلم ) كان أفصح الناس لسانا وأوضحهم بيانا, ثم أما بعد:إنه من دواعي سروري أن أاشارك معكم كتاب رائع و شيق بخصوص لعبة كرة القدم ، به تأملات في الرياضة والحياةالكتاب جميل جدا و انصح به كل عشاق المستديرة تحت عنوان :رابط التحميلبالتوفيق و قراءة ممتعة ونلتقي في قادم المشاركات ان شاء الله​