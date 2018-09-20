كتاب : l'allégorie du patrimoine françoise choay

prince of love
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السلام عليكم ورحمة الله وبركـاته
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الحمد لله الذي لولاه ما جرى قلم, ولا تكلم لسان, والصلاة والسلام على سيدنا محمد ( صلى الله عليه وسلم ) كان أفصح الناس لسانا وأوضحهم بيانا, ثم أما بعد:
إنه من دواعي سروري أن أاشارك معكم كتاب رائع يحتاجة كثيرا طلبة الهندسة المعمارية " architecture " خصوصا اختصاص التراث
الكتـاب تحت عنوان : l'allégorie du patrimoine للكاتبة : françoise choay
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رابط التحميل
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Download x27;allégorie patrimoine rar
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بالتوفيق ونلتقي في مشاركات اخرى ان شاء الله