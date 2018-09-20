من هم اصحاب المعلقات العشر ؟

شعراء العرب تركوا لنا ثروة لا تقدر بثمن ،و لعل من أبرز ما تركوه لنا المعلقات التي تعد أهم ما كتبه الشعراء في الشعر العربي ،وكان ذلك سبب اهتمام الناس بها ،و الآن من خلال هذه المقالة سوف نوضح تعريف المعلقات ،و من هم أصحاب المعلقات العشر فقط تفضل عزيزي القارئ بمتابعة السطور التالية لهذه المقالة .



أولاً ما المقصود بالمعلقات ..؟ تعد المعلقات أشهر ما كتبه الشعراء العرب ،و يرجع سبب تسميتها بالمعلقات إلى أنها مثل العقود النفيسة بمجرد أن تقرأها ،و يقال أن المعلقات تم كتابتها بماء الذهب ،و تعتبر المعلقات أبرز ما وصل إلينا من شعراء الجاهلية ،و يتضح في المعلقات خصائص الشعر الجاهلي ،و تملك خصائص نفيسة ذات قيمة نادرة في اللغة ،و الموسيقى ،و قوة الخيال ،و من أبرز شعراء



من هم أصحاب المعلقات العشرة ..؟



* أمرؤ القيس .. أعظم شعراءالعرب ،و هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي حياته لم تحسب بعدد السنوات التي عاشها ،و لكنها كانت بالأرث،و الإبداع الذي تركه فقد ترك امرؤ القيس ديوان شعري يشتمل على عدد كبير من القصائد ،و المقطوعات ،و امتازت معلقة أمرؤ القيس بطابع خاص.



* طرفة بن العبد .. طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد أبو عمرو من أبرز شعراء الجاهلية ولد في عام 543 ،و توفي في عام 569 تعود شهرة معلقة طرفة بن عبيد إلى أنها كانت غنية بالشعر الإنساني ،و الآراء الهامة في الحياة .



* عبيد بن الأبرص .. عبيد بن عوف بن جشم الأسدي أحد شعراء الطبقة الأولى و هو من أهم شعراء المعلقات مات في عام 598



* الحارث بن الحلزوة .. هو الحارث بن حلّزة بن مكروه بن يزيد بن عبد الله بن مالك ينتمي تلك الشاعر إلى قبيلة بكر ،و كان فخورا بقومه تعتبر معلقته نموذج للذوق ،و الفن الرفيع .



* زهير بن أبي سلمى .. هو بن أبي سلمى ربيعة بن رياح بن قرط بن الحارث بن مازن بن ثعلبة شاعر عربي مشهور عرف بأن حكيم الشعراء في الجاهلية ولد في عام 520 ،و توفي في عام 607 عرف عنه رفضه التام للمدح .



* الأعشى قيس البكري .. هو ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل بن عوف بن سعد و يعتبر ذلك الشاعر من شعراء الطبقة الأولى في العصر الجاهلي من أشهر قصائده ودع هريرة .



* عمرو بن كلثوم .. عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتّاب بن سعد بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب عرف بعزة نفسه و من أشهر الشعر الذي قدمته معلقته ،و عرف عنه أنه هو شاعر القصيدة الواحدة ،و حملت قصيدته المزيد من الفر له ،و لنفسه .



* عنترة بن شداد .. هو عنترة بن شداد بن قراد العبسي ،و هو واحد من أشهر فرسان العرب عرف عنه شجاعته ،و ترك خلفه ارث هائل من الشعر كان من أبرز ما قدمه معلقته . ( بطولاته و أشعاره من هنا بحث عن عنترة بن شداد )



* النابغة الذبياني .. هو زياد بن معاوية بن ضباب بن جابر بن يربوع بن غيظ بن مرة لقب بالنابغة لنبوعه ،و ابداعه في الشعر ،و كان شعره ذات قيمة عاليه .



* لبيد بن ربيعة .. هو أبو عقيل لَبيد بن ربيعة بن مالك العامِري شاهر مشهور يحمل الديانة الإسلامية ولد في عام 560،و توفي في عام 661 ،و هو واحد من أشرف الفرسان في العصر الجاهلي له معلقة شهيرة ،و يقال أن بعد اسلامه ترك الشعر ،و ذهب إلى الكوفة ليستقر بها .



أخيرا .. أصحاب هذه المعلقات امتازوا بفصاحة لسانهم و قوة خيالهم وروعة أسلوبهم لذلك يعتبروا حتى الآن محط اهتمام و اعجاب الكثير من العرب ،و قدوة حسنة للشعراء العرب الموجودين لدينا في مختلف البلاد العربية في الوقت الحالي .