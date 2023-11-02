معلومات نقدية حول شعر المنفى و مدرسة البعث و الأحياء

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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اللغة العربيّة و آدابها
الثالثة آداب و فلسفة + لغات أجنبية
️الوحدة التعليمية الثالثة( عصر النهضة والحديث)
️ معلومات نقدية حول شعر المنفى
معلومات نقدية حول مدرسة البعث والإحياء
مفهوم شعر المنفى
هو لون شعري جديد (وجداني )نظم خارج أوطان الشعراء بسبب النفي الشعراء من طرف الاحتلال الأوروبي ، ففاضت قرائحهم بمشاعر جياشة ملتهبة و صادقة مضمونه الشوق والحنين
مفهوم الحنين إلى الوطن:
الحنين إلى الأوطان والأهل والأحباب ، من رقة القلب ، وعلامات الرشد لما فيه من الدلائل على كرم الأصل ، وتمام العقل.
ولقد عرف العربي حب الوطن والحنين إليه منذ أقدم الأزمان ، فحمل لنا الشعر العربي صوراً رائعة من أشواق الشعراء وحنينهم إلى أوطانهم ، فيندر أن تجد قصيدة عربية إلاّ وبها حنين إلى الوطن أو ذكر المنازل والديار. فالأرض قطعة من الإنسان لا يستطيع نسيانها متى حل أو رحل وهل يستطيع الإنسان أن ينسى نفسه
شعراء شعر المنفى
محمود سامي البارودي
أحمد شوقي
الأمير عبد القادر
موضوعاته
التعبير عن الحزن و المعاناة النفسية بسبب الوحدة
التعبير عن الحنين إلى الأوطان و الخلان و الشوق للأهل و الأرض
وصف البلدان التي تم نفيهم إليها (جمال الطبيعة )
ذكر مقاطع تاريخية لبلاد المسلمين و رثاؤها (مثل الاندلس)
أسباب ظهوره:
احتلال البلاد العربية
اليقظة الوطنية و قيام الثورات
نفي بعض الشعراء الأدبية لرواد شعر المنفي و تقليدهم لفحول الشعر القديم .
خصائص شعر المنفى
الحنين إلى الأوطان والخلان وشوق الأهل والأرض.
التعبير عن المعاناة والشعور بالوحدة والشكوى من الغربة والتصريح بالألم.
وصف الشعراء الأوطان التي هاجروا إليها بما حباها الله من جمال في الطبيعة ووفرة في النعم.
خص الشعراء الأوطان التي كانت تحت أيدي المسلمين بالرثاء، ووقفوا مطولا علی عتبات آثارها. معبرين عن عبقرية أصحابها، ومثال ذلك ما حصل في بلاد الأندلس.
المزج بين الشوق والقضايا السياسية أو الاجتماعية التي كانت سببا في منفاه.
اقتفاء ( تتبع ومحاكاة ) آثار الشعراء القدامی: ابن زيدون - البحتري..
الاتجاه الفني لشعراء المنفى
يتمثل في: المذهب الكلاسيكي = التيار الإحيائي = التيار المحافظ التقليدي
مدرسة البعث والاحياء
لماذا سميت مدرسة الإحياء والبعث بهذا الاسم؟
سميت بذلك الاسم لأنها أحيت الشعر العربي من موته وبعثته من رقاده بعد أن اعتراه الضعف في العصرين المملوكي والعثمانی
خصائص مدرسة الإحياءوالبعث
على مستوى المضمون
مجاراة القدماء في تقاليد القصيدة بانتقالها من غرض إلى آخر والافتتاح بالنسيب وما يمر به الشاعر؛ مما يجعل القصيدة متنوعة الأغراض
نداء مظاهر الطبيعة للتعبير عن الحزن :
مناجاة الطبيعة وهي عادة شعرية قديمة هدفها التعبير عن العواطف
خطاب صاحب أو صاحبين لا وجود لهما
و هي عادة شعرية قديمة
بدء القصائد بالنسيب ( الغزل ) أوبالبكاء على الأحباء الراحلين( الأطلال)
قيام القصيدة على وحدة البيت، بحيث يكون البيت وحده أو مع بضعة أبيات مستقلا عن سائر أبيات القصيدة
تحكيم العقل و الواجب و العادات و الأعراف
على مستوى الشكل
المعجم اللغوي التقليدي :
انتقاء الألفاظ المتداولة في الشعر القديم
صعوبة الألفاظ :
لأنها مهجورة و بعيدة عن عصرنا
التضمين :
و هو من المحسنات البديعية اللفظية و قد عُرف الإحيائيون بأخذ عبارة أو شطر أو بيت شعري من شعر غيره من القدامى
المحافظة على الوزن الواحد والقافية الواحدة
العناية بالأسلوب وروعة التركيب وجلال الصياغة الشعرية وانتقاء اللفظ؛ مما جعل الجانب البياني يتغلب أحيانا على المضمون الفكرى والمعنى الشعرى
اقتباس المعاني، والأخيلة، والصور، والموسيقى من فحول الشعراء القدامى.
.
أهم الشعراء المقلدين
أحمد شوقي
حافظ إبراهيم
محمود سامي البارودي
إسماعيل صبري -
أحمد محرم
عائشة التيمورية.
الأميرعبد_القادر_الجزائري ️
علي الجارم
️خليل مردم
️شفيق جبري
️خير الدين الزركلي
ظواهره البلاغية
توظيف الحكمة
التضمين
عواطف شعر المنفى
عاطفة الإعتزاز والإفتخار بنفسه وشجاعته وصبره
عاطفة الحزن والأسى بالإبتعاد عن بلده وتذكر الماضي
عاطفة الشوق والحنين وتذكر الأحباب والأماكن والأخلاء
عاطفة التحدي للمستعمر
عاطفة السخط والغضب إلى ما وصل إليه بلده
زعات شعر المنفى
النزعة وطنية اذا تحدث عن وطنه
النزعة القومية اذا تحدث عن الشعوب العربية
البارودي ومنزلته الأدبية
️لقب بشاعر السيف و القلم
رائد مدرسة البعث و الإحياء في الشعر العربي الحديث ،لأنه جدد في القصيدة بصدق التجربة الشعورية و قوتها و ارتقى بالأسلوب بالبعد عن التكلف والغموض الذي شاع في عصر المماليك و العثمانيين .
عوامل نبوغه التي ساعدته على تطوير القصيدة:
اجتماعيا
انتماؤه الى اسرة ذات جاه و ينتهي نسبه الى المماليك الذين حكموا مصر
ثقافيا
تذوقه و نظمه للشعر
إجادته التركية والفارسية و الانجليزية
علمه بقواعد اللغة العربية
تتلمذ على يد أستاذه الشيخ حسين المرصف
الرجوع إلى التراث العربي و تقليد فحول الشعراء و معارضتهم
سياسيا
عمله كضابط في الجيش المصري
مشاركته في الحروب و الثورات
نفيه إلى سرنديب(سريلانكا) هيّأ له الاحتكاك ببيئة جديدة وصفها في شعره كما دفعه المنفى للدخول في معاناة نفسية و تجربة شعرية قاسية ففاضت نفسه بعمق و صدق العاطفة
مؤلفاته :
ديوان شعري في جزئين
قصيدة مطولة (كشف الغمة في مدح سيد الأمة)في مدح الرسول معارضة لقصيدة البوصيري
قيد الاوابد (نثر)
أحمد شوقي و منزلته الأدبية
لقب بأمير الشعراء سنة 1927
رائد النهضة الأدبية الحديثة بفضل
أعماله المسرحية الشعرية (مصرع كليوباترا و مجنون ليلى ) و غيرها.
و أشعاره الوطنية
و قصائده التي تصف المنجزات العصرية مثل الطائرة
️عوامل نبوغه التي ساعدته على تطوير القصيدة
اجتماعيا
نشأته في القصر الملكي و اعتناء الخديوي به .
سياسيا
نفيه إلى اسبانيا بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى
ثقافيا
ثقافته الأوروبية
دراسة الحقوق
اثقافته التركية
اطلاعه على الآداب الفرنسية
مشاهدة المسارح الأوروبية و مجالسته شعراء الغرب
تأثره بالجمهور و النقاد و الصحافة
مؤلفاته:
ديوان شعري من أربعة أجزاء اسمه (الشوقيات)
مسرحيات شعرية : مصرع كليوباترا /مجنون ليلى/ مسرحية قمبيز/ مسرحية علي بك الكبير/ مسرحية عنترة/ ملهاة الست هدى .
مدرسة البعث والإحياء من خلال مواضيع البكالوريا
️لغات أجنبية 2008 قصيدة للبارودي
️لغات أجنبية 2016 قصيدة للبارودي
️لغات أجنبية 2018 قصيدة لأحمد شوقي
️لغات أجنبية 2022 قصيدة للبارودي
و هي الدورات الوحيدة التي اقترحت فيها هذه المدرسة منذ 2008
الثالثة آداب و فلسفة + لغات أجنبية
️الوحدة التعليمية الثالثة( عصر النهضة والحديث)
️ معلومات نقدية حول شعر المنفى
معلومات نقدية حول مدرسة البعث والإحياء
مفهوم شعر المنفى
هو لون شعري جديد (وجداني )نظم خارج أوطان الشعراء بسبب النفي الشعراء من طرف الاحتلال الأوروبي ، ففاضت قرائحهم بمشاعر جياشة ملتهبة و صادقة مضمونه الشوق والحنين
مفهوم الحنين إلى الوطن:
الحنين إلى الأوطان والأهل والأحباب ، من رقة القلب ، وعلامات الرشد لما فيه من الدلائل على كرم الأصل ، وتمام العقل.
ولقد عرف العربي حب الوطن والحنين إليه منذ أقدم الأزمان ، فحمل لنا الشعر العربي صوراً رائعة من أشواق الشعراء وحنينهم إلى أوطانهم ، فيندر أن تجد قصيدة عربية إلاّ وبها حنين إلى الوطن أو ذكر المنازل والديار. فالأرض قطعة من الإنسان لا يستطيع نسيانها متى حل أو رحل وهل يستطيع الإنسان أن ينسى نفسه
شعراء شعر المنفى
محمود سامي البارودي
أحمد شوقي
الأمير عبد القادر
موضوعاته
التعبير عن الحزن و المعاناة النفسية بسبب الوحدة
التعبير عن الحنين إلى الأوطان و الخلان و الشوق للأهل و الأرض
وصف البلدان التي تم نفيهم إليها (جمال الطبيعة )
ذكر مقاطع تاريخية لبلاد المسلمين و رثاؤها (مثل الاندلس)
أسباب ظهوره:
احتلال البلاد العربية
اليقظة الوطنية و قيام الثورات
نفي بعض الشعراء الأدبية لرواد شعر المنفي و تقليدهم لفحول الشعر القديم .
خصائص شعر المنفى
الحنين إلى الأوطان والخلان وشوق الأهل والأرض.
التعبير عن المعاناة والشعور بالوحدة والشكوى من الغربة والتصريح بالألم.
وصف الشعراء الأوطان التي هاجروا إليها بما حباها الله من جمال في الطبيعة ووفرة في النعم.
خص الشعراء الأوطان التي كانت تحت أيدي المسلمين بالرثاء، ووقفوا مطولا علی عتبات آثارها. معبرين عن عبقرية أصحابها، ومثال ذلك ما حصل في بلاد الأندلس.
المزج بين الشوق والقضايا السياسية أو الاجتماعية التي كانت سببا في منفاه.
اقتفاء ( تتبع ومحاكاة ) آثار الشعراء القدامی: ابن زيدون - البحتري..
الاتجاه الفني لشعراء المنفى
يتمثل في: المذهب الكلاسيكي = التيار الإحيائي = التيار المحافظ التقليدي
مدرسة البعث والاحياء
لماذا سميت مدرسة الإحياء والبعث بهذا الاسم؟
سميت بذلك الاسم لأنها أحيت الشعر العربي من موته وبعثته من رقاده بعد أن اعتراه الضعف في العصرين المملوكي والعثمانی
خصائص مدرسة الإحياءوالبعث
على مستوى المضمون
مجاراة القدماء في تقاليد القصيدة بانتقالها من غرض إلى آخر والافتتاح بالنسيب وما يمر به الشاعر؛ مما يجعل القصيدة متنوعة الأغراض
نداء مظاهر الطبيعة للتعبير عن الحزن :
مناجاة الطبيعة وهي عادة شعرية قديمة هدفها التعبير عن العواطف
خطاب صاحب أو صاحبين لا وجود لهما
و هي عادة شعرية قديمة
بدء القصائد بالنسيب ( الغزل ) أوبالبكاء على الأحباء الراحلين( الأطلال)
قيام القصيدة على وحدة البيت، بحيث يكون البيت وحده أو مع بضعة أبيات مستقلا عن سائر أبيات القصيدة
تحكيم العقل و الواجب و العادات و الأعراف
على مستوى الشكل
المعجم اللغوي التقليدي :
انتقاء الألفاظ المتداولة في الشعر القديم
صعوبة الألفاظ :
لأنها مهجورة و بعيدة عن عصرنا
التضمين :
و هو من المحسنات البديعية اللفظية و قد عُرف الإحيائيون بأخذ عبارة أو شطر أو بيت شعري من شعر غيره من القدامى
المحافظة على الوزن الواحد والقافية الواحدة
العناية بالأسلوب وروعة التركيب وجلال الصياغة الشعرية وانتقاء اللفظ؛ مما جعل الجانب البياني يتغلب أحيانا على المضمون الفكرى والمعنى الشعرى
اقتباس المعاني، والأخيلة، والصور، والموسيقى من فحول الشعراء القدامى.
.
أهم الشعراء المقلدين
أحمد شوقي
حافظ إبراهيم
محمود سامي البارودي
إسماعيل صبري -
أحمد محرم
عائشة التيمورية.
الأميرعبد_القادر_الجزائري ️
علي الجارم
️خليل مردم
️شفيق جبري
️خير الدين الزركلي
ظواهره البلاغية
توظيف الحكمة
التضمين
عواطف شعر المنفى
عاطفة الإعتزاز والإفتخار بنفسه وشجاعته وصبره
عاطفة الحزن والأسى بالإبتعاد عن بلده وتذكر الماضي
عاطفة الشوق والحنين وتذكر الأحباب والأماكن والأخلاء
عاطفة التحدي للمستعمر
عاطفة السخط والغضب إلى ما وصل إليه بلده
زعات شعر المنفى
النزعة وطنية اذا تحدث عن وطنه
النزعة القومية اذا تحدث عن الشعوب العربية
البارودي ومنزلته الأدبية
️لقب بشاعر السيف و القلم
رائد مدرسة البعث و الإحياء في الشعر العربي الحديث ،لأنه جدد في القصيدة بصدق التجربة الشعورية و قوتها و ارتقى بالأسلوب بالبعد عن التكلف والغموض الذي شاع في عصر المماليك و العثمانيين .
عوامل نبوغه التي ساعدته على تطوير القصيدة:
اجتماعيا
انتماؤه الى اسرة ذات جاه و ينتهي نسبه الى المماليك الذين حكموا مصر
ثقافيا
تذوقه و نظمه للشعر
إجادته التركية والفارسية و الانجليزية
علمه بقواعد اللغة العربية
تتلمذ على يد أستاذه الشيخ حسين المرصف
الرجوع إلى التراث العربي و تقليد فحول الشعراء و معارضتهم
سياسيا
عمله كضابط في الجيش المصري
مشاركته في الحروب و الثورات
نفيه إلى سرنديب(سريلانكا) هيّأ له الاحتكاك ببيئة جديدة وصفها في شعره كما دفعه المنفى للدخول في معاناة نفسية و تجربة شعرية قاسية ففاضت نفسه بعمق و صدق العاطفة
مؤلفاته :
ديوان شعري في جزئين
قصيدة مطولة (كشف الغمة في مدح سيد الأمة)في مدح الرسول معارضة لقصيدة البوصيري
قيد الاوابد (نثر)
أحمد شوقي و منزلته الأدبية
لقب بأمير الشعراء سنة 1927
رائد النهضة الأدبية الحديثة بفضل
أعماله المسرحية الشعرية (مصرع كليوباترا و مجنون ليلى ) و غيرها.
و أشعاره الوطنية
و قصائده التي تصف المنجزات العصرية مثل الطائرة
️عوامل نبوغه التي ساعدته على تطوير القصيدة
اجتماعيا
نشأته في القصر الملكي و اعتناء الخديوي به .
سياسيا
نفيه إلى اسبانيا بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى
ثقافيا
ثقافته الأوروبية
دراسة الحقوق
اثقافته التركية
اطلاعه على الآداب الفرنسية
مشاهدة المسارح الأوروبية و مجالسته شعراء الغرب
تأثره بالجمهور و النقاد و الصحافة
مؤلفاته:
ديوان شعري من أربعة أجزاء اسمه (الشوقيات)
مسرحيات شعرية : مصرع كليوباترا /مجنون ليلى/ مسرحية قمبيز/ مسرحية علي بك الكبير/ مسرحية عنترة/ ملهاة الست هدى .
مدرسة البعث والإحياء من خلال مواضيع البكالوريا
️لغات أجنبية 2008 قصيدة للبارودي
️لغات أجنبية 2016 قصيدة للبارودي
️لغات أجنبية 2018 قصيدة لأحمد شوقي
️لغات أجنبية 2022 قصيدة للبارودي
و هي الدورات الوحيدة التي اقترحت فيها هذه المدرسة منذ 2008