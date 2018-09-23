تقنيه جديده لعلاج الصداع‏



السلام عليكم ..كلنا يعرف أن الإنسان له فتحتان في الأنف

وهاتان الفتحتان لم تخلقان عبثا _حاشى لله جل وعلا_



إحدى الفوائد من وجود فتحتي أنف هو توزيع الهواء في الجسم

سأختصر الموضوع وأتطرق لعلاج الصداع والإرهاق مباشرة



في حالة الصداع

أغلق فتحة أنفك اليمنى وتنفس فقط من الفتحة اليسرى لمدة 5 دقائق

ستفاجئ بذهاب الصداع



في حالة الإرهاق والتعب

أغلق فتحة أنفك اليسرى وتنفس من الفتحة اليمنى فقط

ستفاجئ بانتعاش جسمك وعودة حيويته



ربما لهذا السبب تشعر بالتعب كلما استيقظت صباحا وأحسست بأنك تتنفس من الفتحة اليسرى بشكل أسرع من الفتحة اليمنى

لا عليك.. فقط أغلق الفتحة اليسرى في أنفك وتنفس من الفتحة الأخرى لترى النتيجة

وهي الانتعاش صباحا



(رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)

سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده



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