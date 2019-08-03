نصائح لكى سيدتى

الہٰوردة الہٰسہٰوداء

الہٰوردة الہٰسہٰوداء

:: عضو بارز ::
إنضم
18 سبتمبر 2015
المشاركات
5,848
النقاط
351
محل الإقامة
batna
الجنس
أنثى
🌹1~:في حالة الصداع أغلقي فتحة أنفك اليمنى وتنفسي من الفتحة اليسرى لمدة 5 دقائق وستفاجئي بذهاب الصداع مباشرة.
🌹2~:اﻷكثار من تناول المسكنات💊يؤدي إلى مستوى السمع تدريجيا لدى النساء ويزيد من خطورة التعرض لﻹجهاض بالنسبة للحوامل.
🌹3~:للتخلص من إنتفاخات البطن أسرع الطرق للتخلص منها شرب شاي بالليمون☕🍋في النهار مع تناول وجبات صغيرة بدون ملح والقليل من الكربوهيدرات.
🌹4~:إجعلي من اﻹبتسامة👄علامة فارقة لك بين زميلاتك فهي تعكس صفاء الداخل وطيبة القلب واحذري الضحك بصوت مرتفع وكثرة المزاح فإنه يذهب وقار الفتاة.
🌹5~:إشربي كوبا🍸من المياه ممزوجا بملعقة عسل🍯عند اﻹستيقاظ ﻷنه يمنحك النشاط في الصباح وبالتالي يخفف من توترك واكتئابك الصباحي.
🌹6~:لا تنتظري كلمة شكر من أحد على شيء قد فعلته فإن تأتيك كلمة شكر على غفلة أجمل من أن تنتظريها ولا تأتي.
🌹7~:الزبادي-إن الزبادي وﻹحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم له تأثير كبير على خسارة الوزن لكن النوع القليل الدسم أو المنزوع الدسم.
🌹8~:زيت الزيتون علاج عظيم لكل مشاكل البشرة للحصول على بشرة ناعمة ضعي أطراف أصابعك في طاسة بها زيت زيتون دافئ وافركي بها بشرتك.
🌹9~:قناع الحليب والبيض🍺خذي بياض بيضة وملعقة حليب وملعقة عسل🍯واخلطيهما جيدا وضعيه على الوجه لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء.
🌹10~:عندما تواجهك مشكلة تذكري ثلاث:-إنها مؤقتة~إنها مقدرة~وإنها سوف تهديك أجرا إذا صبرتي.
🌹11~:ضعي القليل من ماء الورد🍸💐وماء الشرب🍸للحصول على بشرة نضرة ووردية وتنظيف الجسم من السموم.
🌹12~:إستعملي قشرة الرمان المجفف والمطحون للتخلص من رائحة العرق.
🌹13~:إسحبي بطنك للداخل للتخلص من الشحوم وتقوية عضلات البطن.
🌹14~:قشرة الليمون🍋تزيل السواد وتنعم البشرة-ومفيدة للبشرة الدهنية ودعك اﻷسنان بها بصورة مستمرة يزيل اﻷصفرار.
🌹15~:قشرة البرتقال🍊لا تستهيني برميها بعد اﻷكل بل افركي بها بشرتك ويديك فهي تزيل الخشونة والتشققات ويرطب الجلد.
🌹16~:قناع لحيوية الوجه-اخلطي ملعقتين حليب بودرة🍻وملعقتين ماء ورد🍸💐ثم توضع على الوجه 20 دقيقة تعطي الوجه الحيوية والجمال.
🌹17~:إشربي الكثير من المياه🍸🍸فهي تساعد على نقاء البشرة وحماية الكليتين وإبعاد الجفاف.​
🌹18~:الفازلين​
 
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