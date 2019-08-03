نصائح لكى سيدتى

الہٰوردة الہٰسہٰوداء
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1~:في حالة الصداع أغلقي فتحة أنفك اليمنى وتنفسي من الفتحة اليسرى لمدة 5 دقائق وستفاجئي بذهاب الصداع مباشرة.
2~:اﻷكثار من تناول المسكناتيؤدي إلى مستوى السمع تدريجيا لدى النساء ويزيد من خطورة التعرض لﻹجهاض بالنسبة للحوامل.
2~:اﻷكثار من تناول المسكناتيؤدي إلى مستوى السمع تدريجيا لدى النساء ويزيد من خطورة التعرض لﻹجهاض بالنسبة للحوامل.
3~:للتخلص من إنتفاخات البطن أسرع الطرق للتخلص منها شرب شاي بالليمونفي النهار مع تناول وجبات صغيرة بدون ملح والقليل من الكربوهيدرات.18~:الفازلين
4~:إجعلي من اﻹبتسامةعلامة فارقة لك بين زميلاتك فهي تعكس صفاء الداخل وطيبة القلب واحذري الضحك بصوت مرتفع وكثرة المزاح فإنه يذهب وقار الفتاة.
5~:إشربي كوبامن المياه ممزوجا بملعقة عسلعند اﻹستيقاظ ﻷنه يمنحك النشاط في الصباح وبالتالي يخفف من توترك واكتئابك الصباحي.
6~:لا تنتظري كلمة شكر من أحد على شيء قد فعلته فإن تأتيك كلمة شكر على غفلة أجمل من أن تنتظريها ولا تأتي.
7~:الزبادي-إن الزبادي وﻹحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم له تأثير كبير على خسارة الوزن لكن النوع القليل الدسم أو المنزوع الدسم.
8~:زيت الزيتون علاج عظيم لكل مشاكل البشرة للحصول على بشرة ناعمة ضعي أطراف أصابعك في طاسة بها زيت زيتون دافئ وافركي بها بشرتك.
9~:قناع الحليب والبيضخذي بياض بيضة وملعقة حليب وملعقة عسلواخلطيهما جيدا وضعيه على الوجه لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء.
10~:عندما تواجهك مشكلة تذكري ثلاث:-إنها مؤقتة~إنها مقدرة~وإنها سوف تهديك أجرا إذا صبرتي.
11~:ضعي القليل من ماء الوردوماء الشربللحصول على بشرة نضرة ووردية وتنظيف الجسم من السموم.
12~:إستعملي قشرة الرمان المجفف والمطحون للتخلص من رائحة العرق.
13~:إسحبي بطنك للداخل للتخلص من الشحوم وتقوية عضلات البطن.
14~:قشرة الليمونتزيل السواد وتنعم البشرة-ومفيدة للبشرة الدهنية ودعك اﻷسنان بها بصورة مستمرة يزيل اﻷصفرار.
15~:قشرة البرتقاللا تستهيني برميها بعد اﻷكل بل افركي بها بشرتك ويديك فهي تزيل الخشونة والتشققات ويرطب الجلد.
16~:قناع لحيوية الوجه-اخلطي ملعقتين حليب بودرةوملعقتين ماء وردثم توضع على الوجه 20 دقيقة تعطي الوجه الحيوية والجمال.
17~:إشربي الكثير من المياهفهي تساعد على نقاء البشرة وحماية الكليتين وإبعاد الجفاف.
4~:إجعلي من اﻹبتسامةعلامة فارقة لك بين زميلاتك فهي تعكس صفاء الداخل وطيبة القلب واحذري الضحك بصوت مرتفع وكثرة المزاح فإنه يذهب وقار الفتاة.
5~:إشربي كوبامن المياه ممزوجا بملعقة عسلعند اﻹستيقاظ ﻷنه يمنحك النشاط في الصباح وبالتالي يخفف من توترك واكتئابك الصباحي.
6~:لا تنتظري كلمة شكر من أحد على شيء قد فعلته فإن تأتيك كلمة شكر على غفلة أجمل من أن تنتظريها ولا تأتي.
7~:الزبادي-إن الزبادي وﻹحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم له تأثير كبير على خسارة الوزن لكن النوع القليل الدسم أو المنزوع الدسم.
8~:زيت الزيتون علاج عظيم لكل مشاكل البشرة للحصول على بشرة ناعمة ضعي أطراف أصابعك في طاسة بها زيت زيتون دافئ وافركي بها بشرتك.
9~:قناع الحليب والبيضخذي بياض بيضة وملعقة حليب وملعقة عسلواخلطيهما جيدا وضعيه على الوجه لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء.
10~:عندما تواجهك مشكلة تذكري ثلاث:-إنها مؤقتة~إنها مقدرة~وإنها سوف تهديك أجرا إذا صبرتي.
11~:ضعي القليل من ماء الوردوماء الشربللحصول على بشرة نضرة ووردية وتنظيف الجسم من السموم.
12~:إستعملي قشرة الرمان المجفف والمطحون للتخلص من رائحة العرق.
13~:إسحبي بطنك للداخل للتخلص من الشحوم وتقوية عضلات البطن.
14~:قشرة الليمونتزيل السواد وتنعم البشرة-ومفيدة للبشرة الدهنية ودعك اﻷسنان بها بصورة مستمرة يزيل اﻷصفرار.
15~:قشرة البرتقاللا تستهيني برميها بعد اﻷكل بل افركي بها بشرتك ويديك فهي تزيل الخشونة والتشققات ويرطب الجلد.
16~:قناع لحيوية الوجه-اخلطي ملعقتين حليب بودرةوملعقتين ماء وردثم توضع على الوجه 20 دقيقة تعطي الوجه الحيوية والجمال.
17~:إشربي الكثير من المياهفهي تساعد على نقاء البشرة وحماية الكليتين وإبعاد الجفاف.