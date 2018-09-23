mustapha_ss
:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 1 أوت 2015
- المشاركات
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- الإعجابات
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- النقاط
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- محل الإقامة
- الجزائر
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باسم الله الرحمن الرحيم
متوفر مبلغ 75دولار BTC للبيع
سعر الدولار = 190دج (ثابت)
العمولة على الشاري / عمولة بيتكوين ثابثة 0.0000338
المبلغ يباع دفعة واحدة
يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)
المصدر أعمال
الإثبات
باسم الله الرحمن الرحيم
متوفر مبلغ 75دولار BTC للبيع
سعر الدولار = 190دج (ثابت)
العمولة على الشاري / عمولة بيتكوين ثابثة 0.0000338
المبلغ يباع دفعة واحدة
يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)
المصدر أعمال
الإثبات
المرفقات
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