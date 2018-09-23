عرض بيع متوفر 75 دولار BTC مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية
البائع
mustapha_ss
المبلغ
75 ( USD )
سعر البيع
190 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بيتكوين - Bitcoin
mustapha_ss

mustapha_ss

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
1 أوت 2015
المشاركات
243
الإعجابات
29
النقاط
507
محل الإقامة
الجزائر
#1
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باسم الله الرحمن الرحيم


متوفر مبلغ 75دولار BTC للبيع
سعر الدولار = 190دج (ثابت)

العمولة على الشاري / عمولة بيتكوين ثابثة 0.0000338

المبلغ يباع دفعة واحدة

يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)

المصدر أعمال
الإثبات
 

المرفقات

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,052
الإعجابات
2,672
النقاط
171
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
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