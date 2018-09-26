كتاب كيف تسعد الأصدقاء وتؤثر في الناس لديل كارنيجي بالعربية

mostafaeleswy
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كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس
كتاب من تأليف الكاتب الأمريكي ديل كارنيجي، وهو من أكثر الكتب مبيعاً في العالم فقد بيع منه أكثر من 16 مليون نسخة حول العالم وترجم إلى العديد من اللغات، وأطروحة الكتاب الرئيسية هي كيفية اكتساب الأصدقاء في ضوء النظريات الحديثة في علم النفس.
من افضل الكتب لتعليم الحديث مع الناس والرد في المواقف المختلفة مع وجود امثلة عملية لاشخاص مشاهير من التاريخ
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