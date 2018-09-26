غريبة ـ عادي جدا جداعادي جدا جدا

حايكم الله أحبتي و بياكم ( بياكم معناها بوأكم مقعدا و منزلة في الجنة )

غريبة هته الدنيا

طبعا لست مرددا أغنية نوال الزغبي

لكننا مرددا بعض أحوالنا الغريبة التي أصبحت من عاداتنا و كأنها الأصل و الحق

بينما لو رجعنا ألى الخلف لبضع سنوات لكانت من سابع المستحيلات

1 ـ غريبة ـ على كل صفحات التواصل الإجتماعي ( عاااجل محرز يسجل هدف ضد الأوكسفورد )

ـ عادي جدا جدا ـ وفاة طفل في تبسة غرقا في الفياضانات ـ طنش و فوت

2 ـ غرييبة ـ على كل قنواتنا اتحاد العاصمة يقصى من كأس أفريقيا كااااااااااااااااااااااار ثة

ـ عادي جدا جدا ـ أب لا يجد ما يقدمه لأولاده و عنده طفل ذا الثلاث أشهر يشرب حليب الشكارة ـ طنش و فوت

3 ـ غرييبة ـ رونالدو لم يسجل مع اليوفي ـ كل شبابنا في المقاهي ـ حزييييييييينة

ـ عادي جدا جدا ـ أهلنا في سوريا تحت القصف و أطفال تحت الأنقاض ـ طنش و فوت

4 ـ غرييبة ـ تشكيلة المنتخب تأخرت و بلماضي لم يعلن عنها ـ الكل يتحسس عنها و هل فيها مبولحي أم لا

ـ عادي جدا جدا ـ طفلة في ,,,,,,,,,,,, تختطف أمام بيتها ـ طنش و فوت

5 ـ غرييبة ـ توجد تقطعات في القنوات الرياضية ـ الكل يسأل و الجميع يبحث عن فني

ـ عادي جدا جدا ـ طائرة مسافرين تتعرض لعطب و تسقط ـ طنش و فوت

6 ـ غرييبة ـ البرثا تتعادل أما جيرونا ـ مشجعي البرصا تحت الصدمة و هناك حالات إغماااء

ـ عادي جدا جدا ـ والدك مريض و هو في المستشفى ـ بعد المقابلة ازوره أو في الغد

7 ـ غرييبة ـ أدوات التجميل تعرف زيادة في أسعارها بـ 00.00001 دج ـ كل النسوة غاضبات

ـ عادي جدا جدا ـ أختي ولدك يدخل سجارة ـ ههههههههههه صار كبييير إبني يا حنوووني

8 ـ غرييبة ـ نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلادها في باريس ـ حبيبتي ها الفنانة تعجبني عقبال لألف سنة

ـ عادي جدا جدا ـ هناك جنازة و الصلاة بعد الظهر ـ فيه حرارة و خايف على بشرتي

9 ـ غرييبة ـ البت فين الماكياج يا أمي ـ الأم في الغد إشتري لك أدوات خاصة بك صرتي كبيرة و أنت تدرسي سنة أولى ثانوي

ـ عادي جدا جدا ـ الأب ليش يا ولدي تارك لحيتك طويلة ـ أبي هي سنة النبي ـ الأب ليش تكبر روحك ما زلت صغير على ها الأمور

10 ـ غرييبة ـ الأخت فين بنطلونك أخي أريد أن ألبسه في الغد ـ الأخ فين النيفيا تبعك أريد اضع منها على السواد اللي تحت عيوني

ـ عادي جدا جدا ـ الوالد تأخر إلى ما بعد منتصف الليل و البنت سهرانة مع الهاتف و الإبن ما راحش يبات في في البيت و الأم نايمة و لا على بالها