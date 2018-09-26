اجعل لك خبيئة لايعلمها إلا الله

الخبيئة هي طاعة معينة تقوم بها لا يعلم بها أحد إلا الله.

قد تكون ركعات في جوف الليل لا يعلم بها أحد ،

صيام أيام لا يعلم بها أحد، تلاوة آيات من القرآن،

ختمات لا يعلم بها أحد،ذكر الله عز وجل بالآلاف

لا يعلم به أحد،دمعات على الوسادة ومناجاة.

كل ما لا يعلم به أحد من طاعاتك ولا تخبر به أحدًا

ولا يعلمه إلا الله، فهو خبيئة.

فمن أعظم ما تتقرب به إلى ربك أن يكون بينك وبين الله

خبيئة لا يعلمها أحد من الخلق تدخرها لنفسك في يوم

أحوج ما تكون فيه إلى ما يكسي عورتك ويطفىء ظمأك

ويجعلك تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله.



العبادات الخفية و الأعمال الصالحة السرية بها من كنوز

الحسنات ما لا يعلمه إلا الله ، فلا تغفل عنها واعقد العزم

من الآن على أن تكون لك خبيئة من عمل صالح بحول الله وقوته