بين الأماني و سبيلها.. اكتفيت ♡▪♡

سحائب الشوق
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 6 جويلية 2018
- المشاركات
- 27
- الإعجابات
- 105
- النقاط
- 5
- محل الإقامة
- مدينة الفراولة🍓🍓
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته.
بحثت كثيرا عن هذا القسم.. و ترددت بداية في طرح موضوع هنا.. لكن قررت ختاما أن أجمع خربشاتي الجديدة و القديمة أحيانا هنا.
علها تكون مساحة لي للفضفضة.
و العودة لعالم المنتديات من جديد هنا♡
بحثت كثيرا عن هذا القسم.. و ترددت بداية في طرح موضوع هنا.. لكن قررت ختاما أن أجمع خربشاتي الجديدة و القديمة أحيانا هنا.
علها تكون مساحة لي للفضفضة.
و العودة لعالم المنتديات من جديد هنا♡