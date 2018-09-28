بين الأماني و سبيلها.. اكتفيت ♡▪♡

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته.



بحثت كثيرا عن هذا القسم.. و ترددت بداية في طرح موضوع هنا.. لكن قررت ختاما أن أجمع خربشاتي الجديدة و القديمة أحيانا هنا.

علها تكون مساحة لي للفضفضة.

و العودة لعالم المنتديات من جديد هنا♡ ​