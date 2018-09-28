بين الأماني و سبيلها.. اكتفيت ♡▪♡

سحائب الشوق

سحائب الشوق

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
6 جويلية 2018
المشاركات
27
الإعجابات
105
النقاط
5
محل الإقامة
مدينة الفراولة🍓🍓
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته.

بحثت كثيرا عن هذا القسم.. و ترددت بداية في طرح موضوع هنا.. لكن قررت ختاما أن أجمع خربشاتي الجديدة و القديمة أحيانا هنا.
علها تكون مساحة لي للفضفضة.
و العودة لعالم المنتديات من جديد هنا♡
 
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