رسالة مني لكم

Chicobustan
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 12 أوت 2018
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- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
الحظ ..... هي فتاة فقدت عذريتها وبالصدفة كان عريسها مخموراً في تلك الليلة
الخبث ..... هو رجل يسمي إبنته على إسم عشيقته لكي
لا يخطئ أمام زوجته
القدر .... هو عقيم يغتصب فتاة ظلماً ويرجع للبيت فتخبره زوجته بأنها حامل
الخيانة ..... هي حبيب تعطيه كلما تملك وتستطيع ويتنكر ومن ثم يعطي ماهو لك لغيرك !
الغربة ..... هي عجوز تبكي وهي تحاول أن تتذكر إسمها
البراءة ..... هي طفل ينظر فوق رأس والدته وهي تصلي . وعندما تنتهي تقول له ما بك ؟!
فيقول !!الجنة تحت قدميك فماذا يوجد فوق رأسك يا أمي
الخيبة ..... هو طفل إنتظر بائع الحلوة فغافله النعاس فإستيقظ وإذ بالبائع قد غادر الحي
الجمال ...... هو عند قراءة هذه السطور و فهم المقصود
قلة الإهتمام ...هي قراءة كلماتي والرحيل دون ترك كلمة
الخبث ..... هو رجل يسمي إبنته على إسم عشيقته لكي
لا يخطئ أمام زوجته
القدر .... هو عقيم يغتصب فتاة ظلماً ويرجع للبيت فتخبره زوجته بأنها حامل
الخيانة ..... هي حبيب تعطيه كلما تملك وتستطيع ويتنكر ومن ثم يعطي ماهو لك لغيرك !
الغربة ..... هي عجوز تبكي وهي تحاول أن تتذكر إسمها
البراءة ..... هي طفل ينظر فوق رأس والدته وهي تصلي . وعندما تنتهي تقول له ما بك ؟!
فيقول !!الجنة تحت قدميك فماذا يوجد فوق رأسك يا أمي
الخيبة ..... هو طفل إنتظر بائع الحلوة فغافله النعاس فإستيقظ وإذ بالبائع قد غادر الحي
الجمال ...... هو عند قراءة هذه السطور و فهم المقصود
قلة الإهتمام ...هي قراءة كلماتي والرحيل دون ترك كلمة