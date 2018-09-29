رسالة مني لكم

..... هي فتاة فقدت عذريتها وبالصدفة كان عريسها مخموراً في تلك الليلة..... هو رجل يسمي إبنته على إسم عشيقته لكيلا يخطئ أمام زوجته.... هو عقيم يغتصب فتاة ظلماً ويرجع للبيت فتخبره زوجته بأنها حامل..... هي حبيب تعطيه كلما تملك وتستطيع ويتنكر ومن ثم يعطي ماهو لك لغيرك !..... هي عجوز تبكي وهي تحاول أن تتذكر إسمها..... هي طفل ينظر فوق رأس والدته وهي تصلي . وعندما تنتهي تقول له ما بك ؟!فيقول !!الجنة تحت قدميك فماذا يوجد فوق رأسك يا أمي..... هو طفل إنتظر بائع الحلوة فغافله النعاس فإستيقظ وإذ بالبائع قد غادر الحي...... هو عند قراءة هذه السطور و فهم المقصود...هي قراءة كلماتي والرحيل دون ترك كلمة