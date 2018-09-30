سؤال للجميع ـ عندك هته القوات الخاصة في أي حاجة راح تستعملهم

الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب ::
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#1
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#1
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أحبابنا في اللمة العزيزة
موضوع غريب نوعا ما
و سؤال كل واحد يفكر و يجيب عليه حسب إحساسه
لكن أريد جوابا عبارة عن سرد و شرح
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لو عطيناك هته القوات الخاصة التي في الصورة
في أي أمر ستستعملهم هههههههههه

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mohamedfathi

mohamedfathi

:: عضو مُتميز ::
#2
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bou saada
#2
ربي يحفظهم ويطول في اعمارهم ....
بصراحة يا خويا النساء بصفة عامة يحبو الهدرة هههه
ولكن ما استخدمه لهم هو ان يدعو بالخير وأن يكثرو الذكر بدل الكلام الذي لا معنى له
ممكن استعملهم في ان يتعلمو ما ينفعهم ويعلمو غيرهم هكذا احسن
والله اعلم
 
الباندي

الباندي

:: عضو فعّال ::
#3
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#3
😍😍😍😍 لعزايج
،،انا نسميهم القوة الناعمة
الا بغيت تخطب على الطريقة التقليدية هوما عندهم من العلم و الدراية الكافية باش يجبدولك لي ديفو 🤣🤣
الا كانت مرتك غضبانة وبغيت ترونجيها اديهم في كتافك وماتخافش،، هوما يرجعولك الامور الى نصابها،،
العزايج هوما حلاوة الڨعدة 😍😍😍😍
الا تفكرت اني نرجع 😎
 
Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: عضو بارز ::
#4
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#4
ضحكت ضحكة عميقة وهادئة ههههه
ماشاء الله والله كي نشوفهم نتلهف به نجيب قعدة معاهم
مرة تلاقيت مع عجوزة كنت رايحة لبشار فنص الطريق هي ركبت معانا نحيت كرطابي وخليتلها بلاصة ههه الطريق المتبقي جبناها قصرة وضحكت حتى مقدرتش ههه وبديت نسقسيها على زمان وسيرتو فمجال الكوزينة كل ماهو تقليدي سالتها عليه ماخليت الجْــبْن ولا الكليلة هههه ياودي .. بصح راني نتحسر دركا لانو مدتلي الوصفة على حقها ومدونتهاش عندي قلت نشفى عليهم سع تبخرو مع ياامات الامتحانات - تحية لخاالتي فاطمة صدفة الحافلة -
ومرة لقيت وحدة تايهة فالطريق رايحة للحمام ههه الطريق كلو وانا نقصر معاها وحلاتلنا والله كي وصلتها للحمام بقينا عند الباب واقفين مقدرناش نتفارقو تحية لخالتي مباركة من سطيف صدفة طريق الحمام وها دلالي -
القوات الخاصة هدي فيها البركة تنفع فالحِكَم فالتبركيش فالنهي، فالامر بالحسنى ودعاوي الخير تجيبهملك مستفين تقول قرات السجع
هوما الاوائل فمراسيم الزفاف نحضروهم ، كبار العايلة لازم

وكاين اللي عندهم السجع مع البندير يا خويا ياخويا :
يا خيري اانا يا خيري آآنآآ والشيخ بوعمامة فال الخطّأآآآر ****آآخيري آنآ آخيري آنا واللي بغا يعول يدي تسريح
ونكونوا صرحاء راه كاين قوات خاصة كما هك الله يحفظ ويتسر مكان علاه نجبدوهم يبعدونا خير
ربي يحفظ امهاتنا واجدادنا ويرحم أمواتنا
 
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