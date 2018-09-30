ضحكت ضحكة عميقة وهادئة ههههه

ماشاء الله والله كي نشوفهم نتلهف به نجيب قعدة معاهم

مرة تلاقيت مع عجوزة كنت رايحة لبشار فنص الطريق هي ركبت معانا نحيت كرطابي وخليتلها بلاصة ههه الطريق المتبقي جبناها قصرة وضحكت حتى مقدرتش ههه وبديت نسقسيها على زمان وسيرتو فمجال الكوزينة كل ماهو تقليدي سالتها عليه ماخليت الجْــبْن ولا الكليلة هههه ياودي .. بصح راني نتحسر دركا لانو مدتلي الوصفة على حقها ومدونتهاش عندي قلت نشفى عليهم سع تبخرو مع ياامات الامتحانات - تحية لخاالتي فاطمة صدفة الحافلة -

ومرة لقيت وحدة تايهة فالطريق رايحة للحمام ههه الطريق كلو وانا نقصر معاها وحلاتلنا والله كي وصلتها للحمام بقينا عند الباب واقفين مقدرناش نتفارقو تحية لخالتي مباركة من سطيف صدفة طريق الحمام وها دلالي -

القوات الخاصة هدي فيها البركة تنفع فالحِكَم فالتبركيش فالنهي، فالامر بالحسنى ودعاوي الخير تجيبهملك مستفين تقول قرات السجع

هوما الاوائل فمراسيم الزفاف نحضروهم ، كبار العايلة لازم