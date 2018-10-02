أنا فريسكا اللي يحبني يجي لعيد ميلادي

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

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#1
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#1
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أنا فنان ونجم صاعد وين صاعد والله معلابالي المهم ان شاء الله الحالة تبقى زاهية وتدوم اسمي هو فريسكا.
واش معنى فريسكا؟! زعما الصحفية.
هذا اسمي ( فريد) وخويا اسمو (سكاپو) يعني سلّوم بالدارجة أيا خلطتهم في الروبو خرجولي فريسكا واش معناتها والله معلابالي.
بون معناها بالدارجة bon راح نبدى نحط فيديوات في منتدى اللمة سكارا في اليوتوب نتاع الكفار والفيسبوك الحمار.

متنساوش عيد ميلادي بعد أيامات مانيش عارف لادات بصح كي نشوف ماما نفيكسيو لادات ونقلكم. نتلقاو في حاسي مسعود الحمادة نيميرو تغوا 3. لاباز نتاع البترول التالية.
ماذا بيا المدارس يديرو يوم تحسيسي لعيد ميلادي في ذاك النهار. والعمال عطلة مدفوعة الاجر باه يحضروا مع العايلات وتخلا الحالة.

بون راح نبدى

:الامين محمد
واش فريسكا.
نعطيك مليار اللي تضل تحلم بيه واحظرلي عضوية4algeria.com حظر نهائي أيا تشوف.

sanaya
انتي صغيرة نعطوك خمسالاف برك وارمي روحك من الطاقة خيرتلك حاجة ساهلة.

The tank

نعطيك ...اصبر تشوف انت نزوجك ديريكت نزوجك واضرب بابات العروسة نهار العُقد.

حلم كبير
راك في الغربة نعطيك بالدينار الله غالب اللورو طالع نعطيك دوصونميل واطلع في التوريفال وعيط حاب نحرق لدزاير ...حاب نحرق لدزاير...

لؤلؤة قسنطينة
التحدي نتاعك ساهل ماهل نعطيك صون ميل واحذفي كل مواضيعك في المنتدى والمشاركات ومن بعد ديري موضوع في الترحيب عضوة جديدة تريد ترحيب حار وابكي.

Nounous nina
نعطيك زوج ملايين وطيبيلي ڨاع واش كاين في منتدى الطبخ.

السلطانة
نعطيك واش تحبي وعضي ياسمين من خدها حتى تبقة المارة في وجهها كي يسقسيك باباها قلوا انا مصاصة دماء مهبولة بعّد عليا لناكلك.

missing heart

المزاجية المتمردة نعطيك دوصون ميل واخرجي للشارع في النهار وعيطي آااااي..خلوني نقتل روحي ... آاااااي خلوني نقتل العمر..آااااي خلوني نرهج العمر... ونشوفوا من بعد وين نحوسو عليك.


الجماعة اللي بقاو اسمحولنا والله نعزكم كامل خلاصولي الدراهم المرة القادمة ان شاء الله اكتبوا الوصية واستناو الدعوة. نتمكم كامل.

هاذا هو أنا فريسكا تلقاوني في سيدي يايا الجماعة اللي راهي جاية لعيد ميلادي غير ديمارو من ضرك باش تلحقوا لحاسي مسعود بكري.
ان شاء الله نتشهر عالميا وننجح باه نبدل العقلية نتاع المجتمع والشباب ونولو كامل نص نص شوي شوي أي أي.
ديديكاس للأجيال نتاع بكري اتهلاو في المبادئ والاخلاق والثقافة اللي مافيها فايدة وخلونا مع الهبال والجياح باه المعيشة تحلى والشعب يرتاح.

ياماما وينهو العشا.
 
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:: مشرف ::
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#2
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#2
السلام عليكم
هههههه الله يعطيك الربح عمي فريدو
اواه واقيل الزوجة الكريمة تحفاتك بطبسي لوبيا في هذا البرد هههههه
علبالك باش تولي مشهور هنا في بلادنا لازم تتمهبل شويا بزاف كي شغل تسماط
واصح عبارة هي كي دير الملح للطعام وتنقلبلك لباكي كامل فيه ههههه
بصح ياعمي راك غلطت في الاسم ههههه
على ما اعتقد اسمو ريفكا ماشي فريسكا
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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#3
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محل الإقامة
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#3
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والله شبعت ضحك هههه، عجبتني فريسكا خليط بين فريد وسكابو :LOL: عندك خيال شاسع هههه
والله حالة، وبعدا نحذف المواضيع كامل على 100 ألف طلّع شوي السومة كاش 100 مليون ومعرف إذا نقبل ههه
كيفاه الأمين تمدولو مليار وحنا غير 100 ألف :cautious: هذا ليس عدلا
وبالعودة للب الموضوع أو للفكرة لي كتبت على جالها الموضوع بصراحة أنا مانلومش هذا ريفكا
لأنو ساعات مليحة تستغل غباء الشعب وتحقق بيه بعض طموحاتك، يعني الإنسان هادا نقولو يتمهبل
في سنابشات ولا معرف وين عايش حياتو ولا معرف واش يدير والناس تبع فيه
يقولك ساعات لا تصنعوا من الحمقى مشاهير، ولكن الحمقى هم من جعلوا من الحمقى مشاهير
الشهرة ماتجيش هكاك، كيفها كيف أغاني الراي لي تحتوي على كلام بذيء يقولك الراي والراي
وهو أكثر نوع موسيقي يتبعوه الشباب، إذن الشهرة تجي من الشعب ماش من الانسان نفسو
وسورتو دركا الشهرة ولات كيما تاكل الكاوكاو، اتمهبل واتمسخر يتبعوك شباب فارغين شغل ونتا درت مشروع
بصح لي دوختني صح هل للدرجة هادي شبابنا كامل فارغ شغل باه يروح لعيد ميلاد هاد الشاب؟
راهو عدد هائل ولا يحصى درك هادو منين جاو؟ ويكفاه جاو؟ ماعندهمش أهل؟
يعني شباب ضائع تاع الصح، ربي يهدينا ويهديهم ونتمنالك التوفيق فريسكا هههه
تحياتي​
 
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