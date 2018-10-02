أنا فريسكا اللي يحبني يجي لعيد ميلادي

أنا فنان ونجم صاعد وين صاعد والله معلابالي المهم ان شاء الله الحالة تبقى زاهية وتدوم اسمي هو فريسكا.واش معنى فريسكا؟! زعما الصحفية.هذا اسمي ( فريد) وخويا اسمو (سكاپو) يعني سلّوم بالدارجة أيا خلطتهم في الروبو خرجولي فريسكا واش معناتها والله معلابالي.بون معناها بالدارجة bon راح نبدى نحط فيديوات في منتدى اللمة سكارا في اليوتوب نتاع الكفار والفيسبوك الحمار.متنساوش عيد ميلادي بعد أيامات مانيش عارف لادات بصح كي نشوف ماما نفيكسيو لادات ونقلكم. نتلقاو في حاسي مسعود الحمادة نيميرو تغوا 3. لاباز نتاع البترول التالية.ماذا بيا المدارس يديرو يوم تحسيسي لعيد ميلادي في ذاك النهار. والعمال عطلة مدفوعة الاجر باه يحضروا مع العايلات وتخلا الحالة.بون راح نبدىواش فريسكا.نعطيك مليار اللي تضل تحلم بيه واحظرلي عضويةحظر نهائي أيا تشوف.انتي صغيرة نعطوك خمسالاف برك وارمي روحك من الطاقة خيرتلك حاجة ساهلة.نعطيك ...اصبر تشوف انت نزوجك ديريكت نزوجك واضرب بابات العروسة نهار العُقد.راك في الغربة نعطيك بالدينار الله غالب اللورو طالع نعطيك دوصونميل واطلع في التوريفال وعيط حاب نحرق لدزاير ...حاب نحرق لدزاير...التحدي نتاعك ساهل ماهل نعطيك صون ميل واحذفي كل مواضيعك في المنتدى والمشاركات ومن بعد ديري موضوع في الترحيب عضوة جديدة تريد ترحيب حار وابكي.نعطيك زوج ملايين وطيبيلي ڨاع واش كاين في منتدى الطبخ.نعطيك واش تحبي وعضي ياسمين من خدها حتى تبقة المارة في وجهها كي يسقسيك باباها قلوا انا مصاصة دماء مهبولة بعّد عليا لناكلك.المزاجية المتمردة نعطيك دوصون ميل واخرجي للشارع في النهار وعيطي آااااي..خلوني نقتل روحي ... آاااااي خلوني نقتل العمر..آااااي خلوني نرهج العمر... ونشوفوا من بعد وين نحوسو عليك.الجماعة اللي بقاو اسمحولنا والله نعزكم كامل خلاصولي الدراهم المرة القادمة ان شاء الله اكتبوا الوصية واستناو الدعوة. نتمكم كامل.هاذا هو أنا فريسكا تلقاوني في سيدي يايا الجماعة اللي راهي جاية لعيد ميلادي غير ديمارو من ضرك باش تلحقوا لحاسي مسعود بكري.ان شاء الله نتشهر عالميا وننجح باه نبدل العقلية نتاع المجتمع والشباب ونولو كامل نص نص شوي شوي أي أي.ديديكاس للأجيال نتاع بكري اتهلاو في المبادئ والاخلاق والثقافة اللي مافيها فايدة وخلونا مع الهبال والجياح باه المعيشة تحلى والشعب يرتاح.ياماما وينهو العشا.