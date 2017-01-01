من وين يجي الصبر .. اللي عندو يمدلي

السلام عليكم اهل اللمة انا معاكم دايما نضحك نقسر برغم مرضي حبيت نتزوج وندير اسرة ونفرح لانو من وقت مات بابا ربي يرحمو انا نسيت الفرحة كمل عليها مرضي وقلت معليش يا ليليا تعلمت نصبر ونصبر تحملت امور الرجال ما يتحملوهمش وامور اخرى ما نحكيش لانو كل شي يهون قدام الصحة لانو هي كل شي عندي وتعلمت نتحمل ونعيش مع مرضي كان الكوراج نديه من الاولاد الصغار نتعلم من مرضى السرطان لما يضيق بيا الحال نروح لسبيطار سرطان الاطفال ونضحك معاهم ونقسر ونرجع وننسى ونحمد ربي عشت فترة مرتاحة من وقت رجعت من الاردن برغم قاطعة لياس من انو نروح ونداوي لانو الواحد يعرف في جيبو 100 ميل ما يتمناش امور توصل للمليون ايه ربي كريم وحنين ورحيم مي العباد اللي قلبهم حجر وما ننكرش ناس عاونوني ورت للترك ورحت لاردن والله يجازي كل انسان لكن اليوم اللي عرفتو راه خلى كل شي راح قدامي راهي دنيا راحت فعينيا والصبر راحلي انا جيت تمدولي الكوراج منين نجيبو ما قدرتش من سمانة نحس وجع فرجلي اليمنى اللي كنت تاكلة عليها ونمشي بها على جال رجلي اليسرى اللي تعفنت راحت رحت اليوم للطبيب على اساس ت نشوف الوجع من واش ما قدرتش نمشي والله ما حكيت فبالي انو شي كبير اغلب الظن انو عندي عرق لاسا فالاخير درت اشعات وتحاليل وقالي الطبيب فالعاجل تروحي لدويرة ضرك لازم يديرولك الجبس لانو رجلك تكسرت قتلو راك غالط انا ما طحتش وهاني جيت نمشي قالي روحي ضرك لانو المرض خلى عظم رجلك اليمنى يتكسر وحدو وراح يزيد يتكسر العظم لازم عاجل تروحي واش نقولكم خرجت من عندو قعدت برا فالطريطوار ونخمم انا واش ندير رجلي لاخرى ونتفرج فيها وهذي وزادت مرضت والخوف انو الحوض يزيد يمرض نرمي ورحي تحت طونوبيل ونموت حرام عليا رافدة 50 ميل معايا ورافدة مرض يحتاج ملاين وين نروح بيهم رجليا للزوج رحت مباشرة امي ما خبرتهاش ورحت وحدي عيطت لطاكسي ورحت عاودولي كل الاشعات وقالولي انو رجلي تكسرت وراح تنقسم اذا فورصيت عليها قتلهم والحل ضرك واش ندير تخيلو روحي لداركم ما تنوضيش نهائيا ما تمشيش مهما يكن لاي سبب وارجعي لطبيبك السمانة الجاية انا رجلي مكسورة ومجهول واش راح يصرالها ولخرى فالتعفن ويقولي ارجعي لطبيبك منا على سمانة هذي بلاد احنا لمن نشكو انا لمن نروح ضرك ونشكي طبيبي وانا شكون وصلني لهذا اللي يقولي انت ما تبرايش الطبيب اللي يقولي ما عنديش ليك حل روحي شوفي دراهم وداوي فالخارج هنا ما عندي ما نديرلك انا قولولي واش ندير عارفة حاجة ربي عارف لام نصبر عارفة ناس بزاف راهم مرضى الل مريض عندو اب وعندو اخ وعندو عم وخال يجري معاه شفت ناس مرضى دوار معاهم انا من 20 سنة مريضة وانا نجري وحدي رحت لبلاد الناس ورحت كومة وفطنات لا اب ولا اخ قدامي حتى يمى الله غالب ما عنديش دراهم باه نديها معايا خليته ورحت انا سوفريت يا ناس عييت اسمحولي ما قدرتش مش نشكي ليكم همي راه كل واحد بهمو اسمحولي راهي ضايقة بيا اسمحولي واش ندير انا مانيش نقولكم عاونوني الله غالب عليكم زواولة كيفكم كيفي اعطوني الصبر انا منين نجيبو خايفة نقتل روحي ما قدرتش اسمحولي الله يخليكم اسمحولي