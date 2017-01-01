من وين يجي الصبر .. اللي عندو يمدلي

وعليكم السلام اخت ليليا

والله نقرى وقلبي يتقطع عليك

وموضوع نرفعوه لربي سبحانو على هيئة دعااء وربي عالم انو اليد قصيرة لوكان الواحد قدم كل شيء

ربي يكون معااك ويفتح عليك ابواب الخير يارب راهو جاي رمضان وايامو المبااركة وان شااء الله كل عضو يرد ولا يقرى الموضوع يدعيلك عند كل افطار وربي رحمتو واسعة ما تقنطيش ما ابتلاكش الا لانو يحبك ​