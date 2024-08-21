ماذا لو تركت الملابس في الغسالة

قد يبدو ترك الملابس في الغسّالة بعد تنظيفها أمر غير ضار، لكنه قد يسبب العديد من المشاكل،ابتداء من الروائح العفنة إلى الألياف الضعيفة، إلى المخاطر الصحية المحتملة.



ويمكن أن تكون العواقب بعيدة المدى، في هذا المقال،سنتحدثعن مخاطر ترك الثياب في الغسّالة لأطول وقت، ولماذا يكون الأمر سيئًا، وكيفية منع العواقب والتعامل معها.



الرائحة الكريهة



أحد التأثيرات الأكثر وضوحا ومباشرة لترك الملابس في الغسالة هي الرائحة الكريهة التي يمكن أن تتطور.



غالبا ما توصف هذه الرائحة بأنهامتعفنة، وهي ناتجة عن نمو البكتيريا والعفن في البيئة الرطبة، وقد يكون من الصعب إزالتها ويمكن أن تظل على الثياب حتى بعد تجفيفها.



التأثير على كفاءة الغسالة



على الرغم من أن ترك الملابس في الغسّالة لوقت طويل لا يؤثر بشكل مباشر على كفاءة الغسالة، إلا أنه قد يساهم في تراكم الأوساخ والبقع والزيوت والوبر في الأجزاء الداخلية للغسالة، مما قد يؤثر على أدائها بمرور الوقت.



المخاطر الصحية



قد يشكل ارتداء الملابس المتروكة في الغسالة العديد من المخاطر الصحية المحتملة، يمكن أن تشمل هذه المشاكل التنفسية والحساسية والتهابات الجلد والالتهابات الفطرية وتهيج الجلد والطفح الجلدي وحتى ضعف الجهاز المناعي.



نمو الفطريات



يمكن أن تتسبب الرطوبة من الملابس المبللة في نمو العفن والفطريات داخل الجهاز، مما يؤدي إلى روائح كريهة وتلف محتمل لمكونات الجهاز.



التأثير على عمر الملابس



ترك الملابس في الغسالة طوال الليل يمكن أن يؤثر بشكل كبير على عمرها الافتراضي.



فالبيئة الرطبة مثالية لنمو البكتيريا والفطريات، والتي يمكن أن تسبب تغير اللون وتدهور ألياف القماش وحتى المخاطر الصحية المحتملة.



بالإضافة إلى ذلك، فإن ترك الملابس في الغسالة يمكن أن يؤدي إلى تجعد وتلف محتمل للأقمشة.



كيف تتأثر الأقمشة المختلفة؟



عادة ما يكون للرطوبة المطولة تأثيرات مختلفة على أنواع مختلفة من الأقمشة، على سبيل المثال، يمكن أن يؤثر امتصاص الرطوبة سلبًا على خصائص قماش القطن وأدائه على المدى الطويل.



عندما يكون رطبًا، يكون القطن أكثر عرضة لنمو العفن، مما قد يتسبب في ظهور بقع داكنة غير منتظمة الشكل ورائحة كريهة.



من ناحية أخرى، يمكن للصوف التعامل مع الرطوبة بشكل أفضل، ومع ذلك، يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لإطلاق الرطوبة الداخلية، مما قد يؤدي إلى نمو العفن بمرور الوقت.



الألياف الصناعية، مثل البوليستر والنايلون، مقاومة للعفن بشكل عام، ولكن إذا تم تخزينها في حالة متسخة في مكان دافئ ورطب، فقد تتعرض أيضًا للعفن، وفقا.



أسباب أخرى للرائحة الكريهة؟



أحد المصادر الشائعة جدا هو تراكم التربة على الأجزاء الداخلية لغسالة الملابس، وخاصة الغسالات عالية الكفاءة.



يمكن أن يشمل تراكم التربة الأوساخ المتبقية والبقع والزيوت والوبر التي تبقى بعد انتهاء الدورة، حيث لا يمكنك رؤيتها داخل الأجزاء الداخلية للغسالة،



كم من الوقت يمكنك ترك الملابس المبللة فيها؟



إذا تركت الملابس الرطبة في الغسالة أو السلة لأكثر من 8-12 ساعة، فإننا نوصي بغسلها مرة أخرى.



فوفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكية، يمكن أن تؤدي هذه الثياب إلى أعراض مثل احتقان الأنف، والصفير، واحمرار العينين أو الحكة، لأولئك الأكثر حساسية.



كيف تحددين إعادة التنظيف؟



إذا كانت ملابسك المبللة قد بقيت لمدة تقل عن 12 ساعة ولست متأكدة مما إذا كانت بحاجة إلى غسلة أخرى، فيمكنك إجراء اختبار رائحة للملابس لمعرفة ما إذا كانت هناك رائحة عفن مميزة.



إذا لم يكن الأمر كذلك، فمن الآمن تعليقها لتجف، إذا كان هناك نسيج أبيض أو رمادي أو أصفر رقيق أو مسحوق يتطور على ملابسك، فإنه يحتاج بالتأكيد إلى غسلة أخرى.



كيفية غسل الغسالة



من المهم فحص الغسالة وتنظيفها إذا كان مصدر العفن يأتي منها، للقيام بذلك، قومي بتشغيل دورة فارغة منتظمة على الماء الساخن، باستخدام كوبين من الخل الأبيض بدلاً من المنظف.



سوف يساعدك مزيج الماء الساخن والخل على مكافحة العفن والفطريات والأوساخ اليومية.



نصائح لتذكر غسل الملابس



حتى تتذكرين تجفيف الملابس بعد غسلها مباشرة:



اضبطي مؤقتًا على هاتفك.



استخدمي المؤقت الموجود في الغسالة.



اعتادي على غسل الملابس في نفس الوقت كل أسبوع.



اتخذي إجراء فوريًا باستخراج الملابس من الغسالة فور الانتهاء من التنظيف، وفق ما نشره