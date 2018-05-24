السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ

تاريخ اعلان نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2018 cinq

أولا نقول لأبنائنا كل التوفيق و النجاح في شهادة التعليم الابتدائي التي انطلقت اليوم 23 ماي 2018 في المواد التالية : الرياضيات - اللغة العربية - اللغة الفرنسية .

وقد حرصت وزارة التربية الوطنية منذ سنتين على جعل التلاميذ يمتحنون في مؤسساتهم عوض الإنتقال إلى مؤسسات أخرى لاجراء الإمتحان و ذلك حرصا على راحتهم.

ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على الاستقرار النفسي للمترشحين في هذه المرحلة العمرية الصغيرة و في المقابل سيتم تحويل الأساتذة الذين يؤطرون العملية إلى مراكز إجراء غير المؤسسات التي يدرسون بها ،كما تم

استبعاد تنظيم دورة استدراكية لهذا الإمتحان حيث سيتم احتساب معدلات الإمتحانات الفصلية بالنسبة للتلاميذ الذين لم يوفقوا في الحصول على معدل 5 من 10

للإشارة سيتم الإعلان عن نتائج امتحان نهاية الطور الإبتدائي في 6 جوان المقبل حسب ما كان قد أكده شايب ذراع الثاني المستشار بوزارة التربية الوطنية.