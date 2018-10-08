imadom
:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 14 ماي 2017
- المشاركات
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- محل الإقامة
- dz
السّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
متوفّر مبلغ 500 دولار للبيع على بنك بايونير مقابل ccp
195 دينار للدولار الواحد (السّعر ثابت)
الأولوية لمن يأخذ كامل المبلغ مقابل 97500 دج
مصدر الأموال: أعمال حرّة
العمولة: 00%
تحويل المبلغ إلى رصيد الشّاري سيتمّ بعد التّأكد من مكتب البريد أو من الموقع الإلكتروني لبريد الجزائر بعد منتصف الليل.
والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
متوفّر مبلغ 500 دولار للبيع على بنك بايونير مقابل ccp
195 دينار للدولار الواحد (السّعر ثابت)
الأولوية لمن يأخذ كامل المبلغ مقابل 97500 دج
مصدر الأموال: أعمال حرّة
العمولة: 00%
تحويل المبلغ إلى رصيد الشّاري سيتمّ بعد التّأكد من مكتب البريد أو من الموقع الإلكتروني لبريد الجزائر بعد منتصف الليل.
والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إثبات الرصيد
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