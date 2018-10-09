أبو العبــــاس
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من عجائب القران مايلي .......
ذكرت كلمة الدنيا 115 مرة وألأخرة 115 مرة
وكلمة الملائكة 88مرة والشياطين 88مرة
وكلمة الصلاح 50مرة والفساد 50 مرة
وكلمة رجل 24 مرة وامراة 24 مرة
وكلمة الحياة 145 مرة والموت 145 مرة
وكلمة الصالحات 167 مرة وكلمة السيئات 167 مرة
وكلمة الناس 50 مرة وألأنبياء50 مرة
وكلمة الزكاة 88 مرة وكلمة البركة 88مرة
وكلمة الشدة 102 والصبر 102
..........................................................................................منقول عن كتاب كشكول ابن المعتز
ذكرت كلمة الدنيا 115 مرة وألأخرة 115 مرة
وكلمة الملائكة 88مرة والشياطين 88مرة
وكلمة الصلاح 50مرة والفساد 50 مرة
وكلمة رجل 24 مرة وامراة 24 مرة
وكلمة الحياة 145 مرة والموت 145 مرة
وكلمة الصالحات 167 مرة وكلمة السيئات 167 مرة
وكلمة الناس 50 مرة وألأنبياء50 مرة
وكلمة الزكاة 88 مرة وكلمة البركة 88مرة
وكلمة الشدة 102 والصبر 102
..........................................................................................منقول عن كتاب كشكول ابن المعتز