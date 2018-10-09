من عجائب القران مايلي .......

ذكرت كلمة الدنيا 115 مرة وألأخرة 115 مرة

وكلمة الملائكة 88مرة والشياطين 88مرة

وكلمة الصلاح 50مرة والفساد 50 مرة

وكلمة رجل 24 مرة وامراة 24 مرة

وكلمة الحياة 145 مرة والموت 145 مرة

وكلمة الصالحات 167 مرة وكلمة السيئات 167 مرة

وكلمة الناس 50 مرة وألأنبياء50 مرة

وكلمة الزكاة 88 مرة وكلمة البركة 88مرة

وكلمة الشدة 102 والصبر 102

.......................................................................................... منقول عن كتاب كشكول ابن المعتز