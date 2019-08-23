من عجائب القرأن الكريم

القرأن يوجد به الكثير من العجائب والأسرار التى تثبت إلى أن تقوم الساعه أنه دين الحق ويوجد به الكثير من الأسرار والتى لن تنحصر إلى قيام الساعه والأغرب أنها متجدده مع تجدد الزمان واليوم سنلقى الضوء على بعض عجائب القرأن فى سطور بسيطه أسأل الله أن ينتفع بها كل مسلم​

وردت كلمه (الأيام) 365 مره وهو عدد أيام السنهوردت كلمه (اليوم) 30 مره وهو عدد أيام الشهروردت كلمه (القمر) 12 مره وهو عدد الأشهر القمريهوردت كلمه (الشهر) 12 مره وهو عدد أشهر السنهوردت كلمه (الأيمان) 25 مره وكلمه (الكفر) 25 مرهوردت كلمه (الدنيا) 115 مره وكلمه (الأخره) 115 مرهوردت كلمه (الملائكه ) 88 مره وكلمه ( الشيطان) 88 مرهوردت كلمه (الناس) 50 مره وكلمه (الأنبياء) 50 مرهوردت كلمه (الرجال) 50 مره وكلمه (النساء) 50 مرهوردت كلمه (الحياه) 145 مره وكلمه (الموت) 145 مرهوردت كلمه (الحسنات) 167 مره وكلمه (السيئات) 167 مرهوردت كلمه (العقاب) 117 مره وكلمه (المغفره) 234 مره وهو ضعف عددهاوردت كلمه (السموات) 7 مرات وهو عدد السمواتيتميز كتاب الله تعالى أنه يخاطب العقل والروح معاً فأى عقل وأى منطق يعتقد أن القرأن الكريم يمكن أن يكون من كتابت البشر أى بشر مهما كان أخى الحبيب هل سيخطر على باله هذا التساوى وهذه الترادفات فى الأرقام والكلمات لا والله أخى الحبيب تأمل فى أيات الله لعل الله ينجيك بها من هول يوم القيامه نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال