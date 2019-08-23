من عجائب القرأن الكريم

ناصر dz
:: عضو متألق ::
القرأن يوجد به الكثير من العجائب والأسرار التى تثبت إلى أن تقوم الساعه أنه دين الحق ويوجد به الكثير من الأسرار والتى لن تنحصر إلى قيام الساعه والأغرب أنها متجدده مع تجدد الزمان واليوم سنلقى الضوء على بعض عجائب القرأن فى سطور بسيطه أسأل الله أن ينتفع بها كل مسلم
وردت كلمه (الأيام) 365 مره وهو عدد أيام السنه
وردت كلمه (اليوم) 30 مره وهو عدد أيام الشهر
وردت كلمه (القمر) 12 مره وهو عدد الأشهر القمريه
وردت كلمه (الشهر) 12 مره وهو عدد أشهر السنه
وردت كلمه (الأيمان) 25 مره وكلمه (الكفر) 25 مره
وردت كلمه (الدنيا) 115 مره وكلمه (الأخره) 115 مره
وردت كلمه (الملائكه ) 88 مره وكلمه ( الشيطان) 88 مره
وردت كلمه (الناس) 50 مره وكلمه (الأنبياء) 50 مره
وردت كلمه (الرجال) 50 مره وكلمه (النساء) 50 مره
وردت كلمه (الحياه) 145 مره وكلمه (الموت) 145 مره
وردت كلمه (الحسنات) 167 مره وكلمه (السيئات) 167 مره
وردت كلمه (العقاب) 117 مره وكلمه (المغفره) 234 مره وهو ضعف عددها
وردت كلمه (السموات) 7 مرات وهو عدد السموات
يتميز كتاب الله تعالى أنه يخاطب العقل والروح معاً فأى عقل وأى منطق يعتقد أن القرأن الكريم يمكن أن يكون من كتابت البشر أى بشر مهما كان أخى الحبيب هل سيخطر على باله هذا التساوى وهذه الترادفات فى الأرقام والكلمات لا والله أخى الحبيب تأمل فى أيات الله لعل الله ينجيك بها من هول يوم القيامه نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال