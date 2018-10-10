ما هو الرزق المؤقت ؟*

*و ما هو الرزق الدائم ؟*



*( شيء لا تتوقعه )*



*الرزق المؤقت هو :*

*الرزق الذي تملكه الآن ،*

*وقد يسترجعه الله منك في أي لحظة ،*

*وهو :*

*الصحة ، الذرية ، المال ، السعادة ،* *التوفيق ، الأصدقاء ، الوظيفة*

*وغير ذلك من الأرزاق الدنيوية .*



*أما الرزق الدائم فهو :*

*الرزق الذي يكون حليفاً لك ملازماً إلى يوم يبعثون ،*

*ويبقى نافعاً لك في دنياك وآخرتك ،*

*وهو أن :*

*يرزقك الله الإستيقاظ والناس نيام لتصلي لله تعالى*

*ركعتين في جنح الليل فهذا رزق ،*

*صلاة الضحى رزق ،*

*خدمة والديك وطاعتهم رزق ،*

*حفظك للقرآن وتلاوته رزق ،*

*خشوعك في الصلاة رزق ،*

*صدقتك رزق ،*

*حسن خلقك رزق ،*

*ذكرك الله رزق ،*

*صلتك لرحمك رزق ،*

*عفوك عن الناس رزق*

*تجنبك للغيبه رزق*

*وهكذا*

*فلا تجعل أرزاقك المؤقتة*

*تنسيك و تشغلك عن*

*أرزاقك الدائمة ،*

*ولا تتهرب من تأدية هذه الأرزاق ،*

*أو تأجيلها ..*

*فأنت مميز عن غيرك بهذا الرزق الدائم والذي يتضاعف كلما نفذته عند الله عز وجل*

طابت اوقاتكم برزق الله الدائم