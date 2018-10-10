abou khaled
:: عضو مُتميز ::
ما هو الرزق المؤقت ؟*
*و ما هو الرزق الدائم ؟*
*( شيء لا تتوقعه )*
*الرزق المؤقت هو :*
*الرزق الذي تملكه الآن ،*
*وقد يسترجعه الله منك في أي لحظة ،*
*وهو :*
*الصحة ، الذرية ، المال ، السعادة ،* *التوفيق ، الأصدقاء ، الوظيفة*
*وغير ذلك من الأرزاق الدنيوية .*
*أما الرزق الدائم فهو :*
*الرزق الذي يكون حليفاً لك ملازماً إلى يوم يبعثون ،*
*ويبقى نافعاً لك في دنياك وآخرتك ،*
*وهو أن :*
*يرزقك الله الإستيقاظ والناس نيام لتصلي لله تعالى*
*ركعتين في جنح الليل فهذا رزق ،*
*صلاة الضحى رزق ،*
*خدمة والديك وطاعتهم رزق ،*
*حفظك للقرآن وتلاوته رزق ،*
*خشوعك في الصلاة رزق ،*
*صدقتك رزق ،*
*حسن خلقك رزق ،*
*ذكرك الله رزق ،*
*صلتك لرحمك رزق ،*
*عفوك عن الناس رزق*
*تجنبك للغيبه رزق*
*وهكذا*
*فلا تجعل أرزاقك المؤقتة*
*تنسيك و تشغلك عن*
*أرزاقك الدائمة ،*
*ولا تتهرب من تأدية هذه الأرزاق ،*
*أو تأجيلها ..*
*فأنت مميز عن غيرك بهذا الرزق الدائم والذي يتضاعف كلما نفذته عند الله عز وجل*
طابت اوقاتكم برزق الله الدائم
*و ما هو الرزق الدائم ؟*
*( شيء لا تتوقعه )*
*الرزق المؤقت هو :*
*الرزق الذي تملكه الآن ،*
*وقد يسترجعه الله منك في أي لحظة ،*
*وهو :*
*الصحة ، الذرية ، المال ، السعادة ،* *التوفيق ، الأصدقاء ، الوظيفة*
*وغير ذلك من الأرزاق الدنيوية .*
*أما الرزق الدائم فهو :*
*الرزق الذي يكون حليفاً لك ملازماً إلى يوم يبعثون ،*
*ويبقى نافعاً لك في دنياك وآخرتك ،*
*وهو أن :*
*يرزقك الله الإستيقاظ والناس نيام لتصلي لله تعالى*
*ركعتين في جنح الليل فهذا رزق ،*
*صلاة الضحى رزق ،*
*خدمة والديك وطاعتهم رزق ،*
*حفظك للقرآن وتلاوته رزق ،*
*خشوعك في الصلاة رزق ،*
*صدقتك رزق ،*
*حسن خلقك رزق ،*
*ذكرك الله رزق ،*
*صلتك لرحمك رزق ،*
*عفوك عن الناس رزق*
*تجنبك للغيبه رزق*
*وهكذا*
*فلا تجعل أرزاقك المؤقتة*
*تنسيك و تشغلك عن*
*أرزاقك الدائمة ،*
*ولا تتهرب من تأدية هذه الأرزاق ،*
*أو تأجيلها ..*
*فأنت مميز عن غيرك بهذا الرزق الدائم والذي يتضاعف كلما نفذته عند الله عز وجل*
طابت اوقاتكم برزق الله الدائم