الرزق المؤقت والرزق الدائم ...

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

ماهو الرزق المؤقت؟

وماهو الرزق الدائم؟

الرزق المؤقت :هو الرزق الذي تملكه الآن، وقد يسترجعه الله منك في أي لحظة ،وهو :

الصحة، الذرية، المال، السعادة، التوفيق،الأصدقاء، الوظيفة، وغير ذلك من الأرزاق الدنيوية.

أما الرزق الدائم : فهو الرزق الذي يكون حليفا لك ملازما إلى يوم يبعثون ويبقى نافعا لك في دنياك وآخرتك وهو أن :

يرزقك الله الإستيقاظ والناس نيام لتصلي لله تعالى ركعتين في جنح الليل فهذا رزق، صلاة الضحى رزق ،خدمت والديك وطاعتهم رزق، حفظك للقرآن وتلاوته رزق، خشوعك في الصلاة رزق، صدقتك

رزق، حسن خلقك رزق، ذكر الله رزق، صلتك لرحمك رزق، عفوك عن الناس رزق، تجنبك للغيبة رزق، وهكذا ..

فلا تجعل أرزاقك المؤقتة تشغلك وتنسيك عن أرزاقك الدائمة ،ولاتتهرب من تأدية هذه الأرزاق، أو تأجلها، فأنت مميز عن غيرك بهذا الرزق الدائم والذي يتضاعف كلما نفذته ،أسأل الله لي ولكم أرزاقا دائمة.

"وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"