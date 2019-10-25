السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

ما هو الرزق المؤقّت ؟

و ما هو الرزق الدائم ؟

( شيء لا تتوقعه )

الرزق المؤقت هو :

الرزق الذي تملكه الآن ،

وقد يسترجعه الله منك في أي لحظة

وهو :

الصحة ، الذرية ، المال ، السعادة ، التوفيق ، الأصدقاء ، الوظيفة

وغير ذلك من الأرزاق الدنيوية .