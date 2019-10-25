البشير البشير
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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ما هو الرزق المؤقّت ؟
و ما هو الرزق الدائم ؟
( شيء لا تتوقعه )
الرزق المؤقت هو :
الرزق الذي تملكه الآن ،
وقد يسترجعه الله منك في أي لحظة
وهو :
الصحة ، الذرية ، المال ، السعادة ، التوفيق ، الأصدقاء ، الوظيفة
وغير ذلك من الأرزاق الدنيوية .
-*=-*=-*=-*=*-
*************
ما هو الرزق المؤقّت ؟
و ما هو الرزق الدائم ؟
( شيء لا تتوقعه )
الرزق المؤقت هو :
الرزق الذي تملكه الآن ،
وقد يسترجعه الله منك في أي لحظة
وهو :
الصحة ، الذرية ، المال ، السعادة ، التوفيق ، الأصدقاء ، الوظيفة
وغير ذلك من الأرزاق الدنيوية .
أما الرزق الدائم فهو :
الرزق الذي يكون حليفاً لك ملازماً إلى يوم يبعثون ،
ويبقى نافعاً لك في دنياك وآخرتك ،
وهو أن :
يرزقك الله الإستيقاظ والناس نيام لتصلي لله تعالى
ركعتين في جنح الليل فهذا رزق ،
صلاة الضحى رزق ،
خدمة والديك وطاعتهم رزق ،
حفظك للقرآن وتلاوته رزق ،
خشوعك في الصلاة رزق ،
صدقتك رزق ،
حسن خلقك رزق ،
ذكرك الله رزق ،
صلتك لرحمك رزق ،
عفوك عن الناس رزق
تجنبك للغيبة رزق
وهكذا
فلا تجعل أرزاقك المؤقتة
تنسيك و تشغلك عن
أرزاقك الدائمة
ولا تتهرب من تأدية هذه الأرزاق ،
أو تأجيلها ..
فأنت مُميّز عن غيرك بهذا الرزق الدائم والذي يتضاعف كُلّما نفذته ..
اللهم اهدنا لصالح الاقوال والافعال فإنّه لايهدي الّا أنت
تقبل الله طاعتكم ان شاء الله
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في أمان الله
جمعة مباركة ان شاء الله
الرزق الذي يكون حليفاً لك ملازماً إلى يوم يبعثون ،
ويبقى نافعاً لك في دنياك وآخرتك ،
وهو أن :
يرزقك الله الإستيقاظ والناس نيام لتصلي لله تعالى
ركعتين في جنح الليل فهذا رزق ،
صلاة الضحى رزق ،
خدمة والديك وطاعتهم رزق ،
حفظك للقرآن وتلاوته رزق ،
خشوعك في الصلاة رزق ،
صدقتك رزق ،
حسن خلقك رزق ،
ذكرك الله رزق ،
صلتك لرحمك رزق ،
عفوك عن الناس رزق
تجنبك للغيبة رزق
وهكذا
فلا تجعل أرزاقك المؤقتة
تنسيك و تشغلك عن
أرزاقك الدائمة
ولا تتهرب من تأدية هذه الأرزاق ،
أو تأجيلها ..
فأنت مُميّز عن غيرك بهذا الرزق الدائم والذي يتضاعف كُلّما نفذته ..
اللهم اهدنا لصالح الاقوال والافعال فإنّه لايهدي الّا أنت
تقبل الله طاعتكم ان شاء الله
*******************
*****
في أمان الله
جمعة مباركة ان شاء الله