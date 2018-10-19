ما هى لغه سيدنا ادم؟؟

هل فكرت يوما ماهى اللغه التى كان يتكلم بها سيدنا ادم:





الرأي الإسلامي:



هناك رأيان:



الأول وهو الأكثر قوة:



إن أول من تكلم بجميع اللغات هو سيدنا آدم عليه السلام علمه الله تبارك وتعالي إياها عن طريق الإلهام وتلك اللغات المتنوعة واللهجات المتعددة تفرقت في أولاده وستظل منتشرة بينهم علي اختلاف أجناسهم وألوانهم إلي أن تقوم الساعة ويرث الله الأرض ومن عليها. قال تعالي: وعلم آدم الأسماء كلها البقرة: ..31 أي أسماء الأشياء كلها أو اللغات جميعها ومن بينها اللغة العربية.



الرأي الثاني:



يعتقد بعض العلماء المسلمين بأن لغة أدم كانت لغة عربية بالأساس ومنها تفرعت كل اللغات، وهو رأي جاء من خلال تحليل فلسفي ديني للأمر وليس من خلال نص واضح وممن دعموه الدكتور زغلول النجار لكنه يتعارض مع قوله عليه الصلاة والسلام أول من فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل وهو ابن أربع عشرة سنة. ، وبالتالي فإن اسماعيل ابن ابراهيم عليهما الصلاة والسلام هو أساس اللغة العربية وليس أدم كما ذهب هؤلاء.

