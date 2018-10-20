عالم أزهري: الإنترنت من علامات الساعة (فيديو)

ناصر dz

ناصر dz

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قال الدكتور محمد وهدان، من علماء الأزهر الشريف، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أول من تحدث عن الإنترنت، مؤكدًا أن شبكة المعلومات الدولية المسماة بالإنترنت من علامات الساعة الصغرى.

واسترشد "وهدان"، خلال حديثه لبرنامج احلى حياة ، المذاع على قناة "إل تي سي"، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: "أن يطوف التاجر حول الخافقين -أي حول العالم- فلا يجد ربحا"، لافتًا إلى أن الناس ستبحث في جميع بورصات العالم عبر الإنترنت فلا تجد ربحًا وهذه من علامات الساعة الصغرى.
 
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