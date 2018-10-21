دوالي الساقين

مرض الدوالي



يتعرض الكثير من الناس إلى مشاكل صحيّة مختلفة، ومن بين هذه المشاكل ما يعرف بمرض الدوالي، والذي يصيب النساء بنسبة أكثر من الرجال، ويكون عبارة عن توسعات في الأوردة الدموية وتحديداً السطحية الموجودة تحت الجلد، بحيث يصبح قطرها أكبر، كما يمتد طول هذه الأوعية وتصبح أكثر التواءً وتعرجاً بدلاً من أن تكون مستقيمة إلى حد معينة، ويمّر هذا المرض بخمس مراحل أساسية بالشكل التالي.



مراحل الإصابة بالدواليتحدث توسعات على شكل بقع شعيرية صغيرة أو كالدوالي.تصبح هذه الأوعية التي أصيبت بالدوالي منفردة وحدها، وتحصل على غذائها من خلال وريد يطلق عليه اسم الورد الثاقب.ومن ثم تتعرض الأوردة الصافنة إلى توسعات مع قصور، وتحديداً في صماماتها دون أن يرافق ذلك احتقانات وريدية.تنتشر هذه الدوالي في أوردة كثيرة مما يؤدي إلى تضخم في المناطق التي تتضمنها هذه الأوردة كالساقين ومنطقة الكعب.وأخيراً تحدث مجموعة من التقرحات وتحديداً الجلدية.



أسباب ظهور الدوالي



هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالدوالي، بالشكل التالي:



أسباب تتعلق بوجود اضطرابات في جدر الأوردة نفسها، والذي يطلق عليه اسم الميتابولزم.خلل في إفرازات بعض المواد وتحديداً مادة الكاتيكولامين.اضطرابات هرمونية وتحديداً المتعلقة بالنساء.الإصابة بتخثرات أو تجلطات وريدية.عدم قدرة الدم على العودة إلى هذه الأوردة.تعرض الأوردة الدموية إلى ضغط ناتج عن تكتلات دهنية.



أعراض ظهور الدوالي



تختلف الأعراض التي تظهر باختلاف الحالة المريضة، ولكن بشكل عام تضم ما يلي:



الآلام ووجع في الساقين.تورم في الساقين.عدم القدرة على تحمل درجات الحرارة.



أنواع الدوالي



هناك نوعان من الدوالي التي تصيب الجسم وأبرزها ما يلي:



لنوع الأوّل: الذي يحدث فجأة دون وجود سبب أو مرض أدى إلى ظهوره، وغالباً ما يرتبط بعوامل وراثية مرتبطة بضعف النسيج البيني للجسم، وتضم الدوالي التي تصيب الخصيتين والبواسير الشرجية، إضافةً إلى الفتاق وتسطح القدمين، والذي يزيد من فرصة الإصابة بهذا النوع من الدوالي هو الوقوف لفترات زمنية طويلة.

النوع الثاني: وهذا يحدث نتيجةً لوجود مرض سابق، أو يحدث كإحدى مضاعفات الأمراض الأخرى، وتضم الدوالي التي تصيب الحوامل والساقين ومناطق الحوض المتورمة.