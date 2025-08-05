مرض بوصفير (اليرقان) – أسبابه، علاجه، وطرق الوقاية منهما هو مرض بوصفير؟بوصفير، أو ما يُعرف طبيًا بـ اليرقان (Jaundice)، هو حالة تصيب الكبد وتؤدي إلى اصفرار الجلد وبياض العين بسبب ارتفاع نسبة البيليروبين في الدم، وهي مادة صفراء تنتج عن تكسير خلايا الدم الحمراء.أسباب الإصابة ببوصفيرالتهابات الكبد الفيروسية (مثل التهاب الكبد A، B، C).مشاكل في الكبد مثل تليف الكبد أو انسداد القنوات الصفراوية.حصى المرارة التي تمنع تصريف العصارة الصفراوية.أمراض الدم التي تؤدي إلى تدمير سريع لخلايا الدم الحمراء.تناول بعض الأدوية أو المواد السامة التي تؤثر على الكبد.أعراض بوصفيراصفرار الجلد وبياض العين.البول الداكن (لون الشاي).البراز فاتح اللون.التعب والإرهاق.الحكة في الجلد.الغثيان وفقدان الشهية.كيفية علاج بوصفير؟يعتمد العلاج على السبب: إذا كان ناتجًا عن التهاب فيروسي، يُعالج حسب نوع الفيروس. أما إذا كان بسبب حصى المرارة أو انسداد القنوات الصفراوية، فقد يحتاج إلى تدخل جراحي.اتباع نظام غذائي صحي: الإكثار من الفواكه والخضروات وتجنب الدهون والسكريات.شرب الكثير من الماء: يساعد على طرد السموم وتحسين وظائف الكبد.الراحة التامة: لمنح الكبد فرصة للتعافي.الوقاية من بوصفيرتجنب مشاركة الأدوات الشخصية (مثل فرش الأسنان وشفرات الحلاقة) لمنع انتقال العدوى.أخذ لقاحات التهاب الكبد A و B.غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون لتجنب انتقال الفيروسات.تناول أطعمة صحية لدعم وظائف الكبد.تجنب الإفراط في تناول الأدوية والكحول التي تؤثر على الكبد.الخلاصةبوصفير ليس مرضًا بحد ذاته، بل هو عرض لمشاكل في الكبد أو الدم. باتباع الوقاية والتغذية السليمة، يمكن تجنب الإصابة به والحفاظ على صحة الكبد.