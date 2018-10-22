السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

قصة وعد شرشبيل من تأليف ""حلم كبير""

ملاحظة : هذه القصة خيالية من خيال الكاتب ولا تمت للواقع بصلة

أي واحد فهم حاجة راه سرح بخيالو وأنا لا أتدخل في خيال الآخرين

بدأت القصة بخبر عاجل

خبر عاجل

الى كل سنفور حول العالم مشرد في بلاد الناس ومحقر ومقهور

اليكم هذا الخبر

شرشبيل يزور بروكسل عاصمة بلجيكا ويعلنها هناك

بلجيكا بلد السنافر الموعودة



لأنه تاريخيا السنافر كانو هنا قبل البلجكيين وأشار الى أنه من غير المعقول ترك السنافر بلا وطن

والاب الروحي للسنافر الذي هو البلجيكي ##بيير كوليفورد## ( الرسام الذي تخيل لأول مرة السنافر في الواقع ) كان أول من طالب بها عام 1958 ( السنة التي اطلقت فيها سلسلة السنافر )

ولكن مطالبه باءت بالفشل وكان يعمل في السر ليقوي شوكته

لكن شخص حنون وعطوف سبقه وأعلنها وطلب أن يقام وطن للسنافر في بلجيكا

انه شرشبيل الحنوووون

إخوة بلجيكا في الاتحاد الاوروبي التزمو الصمت لماذا في رأيكم ؟



لأن ڤريندايزر وسيف النار كلاهما مع القرار ويدعمانه



وما صدق السنافر دخلو على البلجيكيين من كل الابواب يا عيني

كل البيوت صارت زرقاء منقطة بالأحمر

وكان شعارهم عند دخولهم

نقط البيت بالأحمر ،وخذه منهم بكل بساطة



البلجيكيون لم يسكتو بطبيعة الحال لأنهم اعتبرو القرار مجحف و ظالم

نعم لم يسكتو واجهو بكل قوة لكن السنافر كانو في تكاثر لكنهم على الاقل كانو متمسكين ببروكسل التي لن تضيع منهم أبدا ،وقررو إن يستعينو بأشقائهم

وفعلا وقفو معهم

فقد أقامو قمة أوروبية في موزمبيق بقيادة قريندايزر وساسوكي ( تحسبا إذا خرجت كلمة طائشة ) ينددون ويستنكرون مما يفعله السنافر



وضلو على هذه الحال مئة وعشرين عاما

وكلما نقطت السنافر بيتا بالأحمر

ندد الأوروبيون وقامو .... ثم جلسو

وبدأ السنافر بسلب مدن بلجيكية وتنقيطها بالأحمر أمام عيني ڤريندايزر والعالم رغم أنه كان يطير في الأجواء ويحارب الأشرار

ڤريندايزر في الواقع كان يحب السنافر وعينه زاغت الى سنفورة ويريد أن يتزوجها

لذلك لم يحرك ساكنا

ولكي ينسى العالم قضية بلجيكا المسكينة ، استدعى توم وجيري ليعوثو في أوروبا فسادا ويلهيهم عن السنافر وحبيبته خطة محكمة من طرفه

إنتهى لليوم

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إذا أعجبتكم القصة أكملها

وإذا لا ردو وقولو توقف

وبكل صدر رحب سأتوقف

حلم كبير

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