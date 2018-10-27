وعد شرشبيل 2 ( 2🤡2)

وعد شرشبيل "الجزء الثاني"

عاث السنافر في بلاد البلجيك فسادا وكل مرة يأخذو جزءا منها ويشردو من كان يسكنها

وقد كان سر حكمهم وقوتهم في الأصل هو جواربهم نعم جواربهم التي يتباهون بنتانتها أمام بعضهم وأمام العالم يخفونها ....نعم

وكان السنفور الأب لم ينزع جواربه منذ دخولهم الى البلجيك ،لذلك فهو أنتن سنفور من بين الجميع بعد الجد سنفور

لدرجة أن مجلس الامة السنفوري كله يضع كمامات واقية من الرائحة عندما يعقدو اجتماع

كان لقبه الشهير في العالم ""النتن بابا سنفور ""

أما ڤريندايزر فقد ظل وراء سنفورة ،وأولى إهتمامه كله للسنافر ،وكان شعاره إرضي يا سنفورة أحرق العالم لأجل عيونك ...😚

ولكي يطمئن أنها ستعيش في سلام بين الدول الاوروبية ،خطرت في باله فكرة نتنة أنتن من جوارب السنافر

ذهب الى بروكسل وعقد معاهدة سلام مع السنافر وجمع جميع أشقاء بلجيكا ،وأعلن بصوت صدء لأنه كان مصنوع من حديد ولم يضع الزيت في مفاصل فكه جيدا وأعلنها بروكسل عاصمة السنافر ولهم الحق فيها كما للبلجيكيين تماما ....

و

في هذا الوقت لم يكن زعماء أوروبا مهتمين سوى بتوم وجيري وحلفائهم ميڤالو وسوسان ،وكيف يتخلصون منهم لأنهم من جنسيات أوروبية وأصبح كل اللوم عليهم لأنهم طوال الوقت يركضون خلف بعضهم ويسببون القلق للجميع ،

وشيء آخر أخطر كان يحيرهم وهو رائحة النتنة التي تصدر من السنافر كلما اجتمعو معهم وكيف يمكنهم تجاوزها خلال الاجتماع ،

عندها جاء الحل من النمر المقنع الذي لحد الان لم يعرف أحد من هو الذي خلف قناعه وصنع لهم قناع واقي ضد النتانة وهو عبارة عن قناع يسد الانف والاذن والفم ولا يترك سوى العينان بارزتان لتنظرا فقط

وفعلا ارتداه زعماء اوروبا ودخلو المعاهدة وكانو مرتاحين جدا لأنهم لم يسمعو ولم يشمو ولم يتكلمو فقط رأو ووقعو

البلجيكيون لم يسكتو طبعا وواصلو النضال وحيدين،فقد تعودو على الرائحة النتنة وعلى جوارب السنافر ..

كان من بين السنافر سنفور غبي استدرجه البلجيكيون الى مواقعهم وأقنعوه أنه يجب عليه أن يصبح مكان بابا النتن سنفور ،

وفعلا بعد أعوام طويلة وبمساعدة ما تبقى من الشعوب الاوروبية أقنعوه بالمبادرة

فتسلل ذات ليلة الى بيت النتن بابا سنفور وسرق جواربه وجوارب قادته التي كان يحتفظ بها في خزانة

واحزرو ماذا فعل بها !!!!

نشرها في الخارج لتتهوى وتفقد رائحتها النتنة ولأنه كان غبي فلم يغسلها قبل نشرها فقد نشرها وسخة

عندما جاء الصباح وجد النتن بابا سنفور كل الجوارب منشورة أمام العالم في التلفاز يااااه لقد انهار الشيء الذي كان يعتز به السنافر وفضح

وبمجرد أن رأى ڤريندايزر الجوارب منشورة من غير غسيل هرع الى سنفورة حبيبته وأخذها معه وخبأها 🤠

مرت الايام والسنافر تموت وتختفي من جراء نشر جواربها النتنة أمام الجميع وظهر بينهم سنفور ذكي أمام العلن

ماذا فعل في رأيكم

أمر كل سنفور بغسل جواربه أمام العلن

ويلبسو جوارب أخرى تحت النظيفة لكي يظهر دائما الجانب النظيف منهم فقط



وفعلا نجحت الخطة وانخدع العالم بالخطة ،لكن البلجيكيون فقط من كانو تحت وطأة تلك الرائحة النتنة وأصحابها ...

لم يبقى للبلجيكيون أمل بعد ذلك ،خاصة مع ارتداء حلفائهم تلك الاقنعة

ڤريندايزر استغل الفرصة وطلب يد سنفورة للزواج ووافقت بكل صدر رحب لأنها لن تجد أأمن من حضنه في العالم

وبقى السنافر يعلمون أولادهم كيف يبقو جواربهم أنتن مع الوقت ،وكيف يحافظو على ما اغتصبوه

وبقي الحلفاء الاوروبيون يبررون أعمال توم وجيري وميڤالو وسوسان الى يومنا هذا

وبقى البلجيكيون يأملون أنه في يوم من الايام سيظهر سلاحف النينجا ليواجهو معهم السنافر

أو يأتي هزيم الرعد ليأخذهم معه الى الفضاء ويسكنو كوكبا آخر لا تغتصب فيه حرياتهم ...

والى ذلك اليوم تزداد جوارب السنافر نتانة ،وتنجب سنفورة مخلوقات خليطة بين السنافر وڤريندازر مخلوقات لا يستطيع أن يتحداها أحد ...

.......خبر عاجل ......

...... قط شرشبيل يظهر من العدم ،ويظهر وثيقة تثبت أن الارض للبلجيكيين......

بعد ساعات قليلة

....

خبر عاجل

..... قط شرشبيل أكله هركول ومزق الوثيقة.....

ششششششش

إنقطاع البث الاخباري

نهاية القصة

أرجو أن تنال إعجابكم

وأكرر ،القصة خيالية وأي شخص سرح بخياله لست مسؤول عن خيالات الجميع 👻

تقبلو مني فائق الاحترام والتقدير

حلم كبير

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