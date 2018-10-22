الخطوة الثانية من ورشة زواج 💍فترة الخطوبة 💍



الخطوة الثانية من ورشة زواج

رأيي الخاص أنه عندما ينخطب إثنين لبعض يجب أن يتصرفا على طبيعتهما ....بالعكس عندما تتصرف على الطبيعة يسمح للطرف الآخر أن يحبك كما أنت

هذه هي البداية للطريق الى قلبي بعضكما

لا تضللو بعضيكما لكي تستطيعا إيجاد الطريق الى قلب الآخر وتسمحو له بإيجاد طريقه اليك

نعم صعبة أن نبدي مساوئنا من أول يوم ،لكن كل واحد يجرب على قدر المستطاع ،

لكي يكون واضحا قدر المستطاع