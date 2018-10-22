الخطوة الثانية من ورشة زواج 💍فترة الخطوبة 💍

حلم كبير

حلم كبير

:: عضو متألق ::
#1
إنضم
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#1
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الخطوة الثانية من ورشة زواج

💍 فترة الخطوبة 💍

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من أول يوم خطبة الى يوم العرس

لنفرض جزما أنك قد اخترت شريك الحياة وبكل معاييرك أنت وتمت العملية بنجاح
وخطبت الفتاة المرجوة
أو خطبك الشاب المرجو

نعلم جميعا أن كلا الطرفين كان يعيش وحيدا ومهتم بنفسه فقط حتى وجد نفسه محسوبا على شخص آخر أو وجد شخصا آخر محسوبا عليه
ليست سهلة أكيد لا نفسيا ولا اجتماعيا ونستطيع أن نقول ولا ماديا في وقتنا الحالي
الرجل يجد أنه يجب يكلم مخطوبته في البداية بكل حذر لكي لا تغضب
وهي تكون في قمة السعادة لانه يعاملها بشكل جيد ،وتعيش وتعيشه في قصة غرام أروع من قصة ليلى لعنتر
وبعدها بشهرين أو ثلاث تسقط الاقنعة ،ويصبح هو يتضايق من ملاحقتها له ،وهي تتذمر من لا مبالاته
لماذا ؟ ما السبب؟ ما الخطأ الذي وقع به الاثنان ؟
رأيي الخاص أنه عندما ينخطب إثنين لبعض يجب أن يتصرفا على طبيعتهما ....بالعكس عندما تتصرف على الطبيعة يسمح للطرف الآخر أن يحبك كما أنت
هذه هي البداية للطريق الى قلبي بعضكما
لا تضللو بعضيكما لكي تستطيعا إيجاد الطريق الى قلب الآخر وتسمحو له بإيجاد طريقه اليك
نعم صعبة أن نبدي مساوئنا من أول يوم ،لكن كل واحد يجرب على قدر المستطاع ،
لكي يكون واضحا قدر المستطاع
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وشيء آخر يجب على كلا الطرفين دعم الآخر في عراقيل الحياة والوقوف الى جانبه في مشاكله الاجتماعية والنفسية والعاطفية

لا أطيل لكي لا تصابو بالملل

وهذا الدكتور طارق الحبيب يشرح بكل سلاسة هذه الفترة
......

أترك الكلمة للإخوة والأخوات لإبداء المزيد من النصائح والآراء حول فترة الخطوبة
ولي عودة بحول الله وقوته
تقبلو مني فائق الإحترام والتقدير
حلم كبير (y)
 
حلم كبير

حلم كبير

:: عضو متألق ::
#3
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
4,139
الإعجابات
12,175
النقاط
791
العمر
33
محل الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#3
قال بحري غريق:
سلم عليك الاخة هذي المرة واحدما يسبقني
إضغط للتوسيع...
وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
أهلا بك أخي الكريم
هههه اليوم أنت أول الحاضرين
أنتظر رأيك في الموضوع من بعد إذنك طبعا
إحترامي وتقديري
 
ب

بحري غريق

:: عضو منتسِب ::
#4
إنضم
13 أكتوبر 2018
المشاركات
33
الإعجابات
26
النقاط
3
محل الإقامة
شرق
الجنس
ذكر
#4
صحيح الي قولتيه و نوافقك ١٠٠ في ١٠٠
نزيد علي واش قولتيه انو في وقتنا لازم المخطوبين يحكيو في التيليفون مطولا و تشرط الفتاة عليه يغازلها لساعات و هذا الشي الي بعد الزواج ما يكونش فكما قولتي تصبح تلومو انو ما يحبها كيما قبل و الحياة تلهي
مشكورة الاخة
 
ب

بحري غريق

:: عضو منتسِب ::
#5
إنضم
13 أكتوبر 2018
المشاركات
33
الإعجابات
26
النقاط
3
محل الإقامة
شرق
الجنس
ذكر
#5
و لكن الاخة اضن انو كل مرحلة عندها خصوصياتها يعني كيما نقولو الخطوبة فترة عندها شارم سبيسيال و ننصح المخطوبين يبروفيتيو المكس
 
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