هل سنرجع الى الزواج التقليدي

السلام عليكم احيتي في اللمة الغالية

حياكم الله و بياكم و تقبل الله منا و منكم

طريقة الزواج بين التقليدي و العصري لطالما اسال الكثير من الحبر

على الاقل في منتدانا الغالي فكل نوع له مدافعون و حججهم و تجاربهم



بين النجاح و الفشل و نسبة الطلاق و الألفة و المودة او الخصام و الخلاف و المشاكل

الحاصلة في كل زيجة و كل فريق له قرائن و حجج يدافع بها عن رأه



هنا راح اتكلم عن رأيي حسب ما اعيشه في مجتمعي

انا تزوجت عن حب و علاقة دامت مدة من الزمن مع معارضة الاهل و القبيلة

ربي اكرمنا بالزواج و مازال الحب بيننا على الرغم من مرور سنوات على زواجنا

و للعلاقة القبلية و الحب الذي كان بيننا سبب وجيه و كبير في الود الحاصل بيني و بين زوجتي

فكان الزواج ثمرة تلك العلاقة و نتيجة لها

و ها نحن تحت سقف واحد و اي شيء اجمل و امتع و اقر من قرب الحبيب



الاجبال الاولى جلها تزوجت زواج تقليدي يعني الوالد يخطب و الابن يتزوج

لا علاقة و لا حتى رؤية شرعية و لا يرى زوجته الا يوم دخلته

و البنت يخبرونها عن موعد زواجها حتى انها لا تعرف من هو صاحب النصيب

اضافة الى الامية

المنتشرة فمن النادر ان تجدهم يحسنون القراءة و الكتابة

اهـــــــــــــــــم ميزاته

ـ ألفة

ـ طلاق نادر

ـ مودة و رحمة

ـ أحترام متبادل

ـ استمراره حتى الوفاة



بعده جات العلاقات و الحب و الرومنسية و الزواج عن حب و زواج الحبيبين

او زواج بعد علاقة و تعارف و كلام و تفاهم و و و و و

اهـــــــــــــــــم ميزاته



ـ مشاكل من اول اسبوع

ـ اكثره فض بالطلاق

ـ مشاكل كبيرة و عنف لفظي و جسدي

ـ حتى و ان استمر مافيش رضا الطرفين او احدهما





حسب رأيكم

و بسبب ما سبق هل سنرجع الى عهد الزواج التقليدي

بسبب نجاحه ام مستحيل يرجع ـ مشاكل في فترة الخطوبةـ مشاكل من اول اسبوعـ اكثره فض بالطلاقـ مشاكل كبيرة و عنف لفظي و جسديـ حتى و ان استمر مافيش رضا الطرفين او احدهما

باختصار عطوني رأيكم حول الموضوع حسب تجاربكم او تجارب من معكم