هل سنرجع الى الزواج التقليدي

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
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السلام عليكم احيتي في اللمة الغالية
حياكم الله و بياكم و تقبل الله منا و منكم
طريقة الزواج بين التقليدي و العصري لطالما اسال الكثير من الحبر
على الاقل في منتدانا الغالي فكل نوع له مدافعون و حججهم و تجاربهم
بين النجاح و الفشل و نسبة الطلاق و الألفة و المودة او الخصام و الخلاف و المشاكل
الحاصلة في كل زيجة و كل فريق له قرائن و حجج يدافع بها عن رأه
هنا راح اتكلم عن رأيي حسب ما اعيشه في مجتمعي
انا تزوجت عن حب و علاقة دامت مدة من الزمن مع معارضة الاهل و القبيلة
ربي اكرمنا بالزواج و مازال الحب بيننا على الرغم من مرور سنوات على زواجنا
و للعلاقة القبلية و الحب الذي كان بيننا سبب وجيه و كبير في الود الحاصل بيني و بين زوجتي
فكان الزواج ثمرة تلك العلاقة و نتيجة لها
و ها نحن تحت سقف واحد و اي شيء اجمل و امتع و اقر من قرب الحبيب
الاجبال الاولى جلها تزوجت زواج تقليدي يعني الوالد يخطب و الابن يتزوج
لا علاقة و لا حتى رؤية شرعية و لا يرى زوجته الا يوم دخلته
و البنت يخبرونها عن موعد زواجها حتى انها لا تعرف من هو صاحب النصيب
اضافة الى الامية
المنتشرة فمن النادر ان تجدهم يحسنون القراءة و الكتابة
اهـــــــــــــــــم ميزاته
ـ ألفة
ـ طلاق نادر
ـ مودة و رحمة
ـ أحترام متبادل
ـ استمراره حتى الوفاة
بعده جات العلاقات و الحب و الرومنسية و الزواج عن حب و زواج الحبيبين
او زواج بعد علاقة و تعارف و كلام و تفاهم و و و و و
اهـــــــــــــــــم ميزاته
ـ مشاكل في فترة الخطوبة
ـ مشاكل من اول اسبوع
ـ اكثره فض بالطلاق
ـ مشاكل كبيرة و عنف لفظي و جسدي
ـ حتى و ان استمر مافيش رضا الطرفين او احدهما
حسب رأيكم
و بسبب ما سبق هل سنرجع الى عهد الزواج التقليدي
بسبب نجاحه ام مستحيل يرجع
باختصار عطوني رأيكم حول الموضوع حسب تجاربكم او تجارب من معكم
حياكم الله و بياكم و تقبل الله منا و منكم
طريقة الزواج بين التقليدي و العصري لطالما اسال الكثير من الحبر
على الاقل في منتدانا الغالي فكل نوع له مدافعون و حججهم و تجاربهم
بين النجاح و الفشل و نسبة الطلاق و الألفة و المودة او الخصام و الخلاف و المشاكل
الحاصلة في كل زيجة و كل فريق له قرائن و حجج يدافع بها عن رأه
هنا راح اتكلم عن رأيي حسب ما اعيشه في مجتمعي
انا تزوجت عن حب و علاقة دامت مدة من الزمن مع معارضة الاهل و القبيلة
ربي اكرمنا بالزواج و مازال الحب بيننا على الرغم من مرور سنوات على زواجنا
و للعلاقة القبلية و الحب الذي كان بيننا سبب وجيه و كبير في الود الحاصل بيني و بين زوجتي
فكان الزواج ثمرة تلك العلاقة و نتيجة لها
و ها نحن تحت سقف واحد و اي شيء اجمل و امتع و اقر من قرب الحبيب
الاجبال الاولى جلها تزوجت زواج تقليدي يعني الوالد يخطب و الابن يتزوج
لا علاقة و لا حتى رؤية شرعية و لا يرى زوجته الا يوم دخلته
و البنت يخبرونها عن موعد زواجها حتى انها لا تعرف من هو صاحب النصيب
اضافة الى الامية
المنتشرة فمن النادر ان تجدهم يحسنون القراءة و الكتابة
اهـــــــــــــــــم ميزاته
ـ ألفة
ـ طلاق نادر
ـ مودة و رحمة
ـ أحترام متبادل
ـ استمراره حتى الوفاة
بعده جات العلاقات و الحب و الرومنسية و الزواج عن حب و زواج الحبيبين
او زواج بعد علاقة و تعارف و كلام و تفاهم و و و و و
اهـــــــــــــــــم ميزاته
ـ مشاكل في فترة الخطوبة
ـ مشاكل من اول اسبوع
ـ اكثره فض بالطلاق
ـ مشاكل كبيرة و عنف لفظي و جسدي
ـ حتى و ان استمر مافيش رضا الطرفين او احدهما
حسب رأيكم
و بسبب ما سبق هل سنرجع الى عهد الزواج التقليدي
بسبب نجاحه ام مستحيل يرجع
باختصار عطوني رأيكم حول الموضوع حسب تجاربكم او تجارب من معكم