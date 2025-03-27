  • [ مسابقة الماهر بالقرآن ]: هنيئا لأختنا فاطمة عليليش "Tama Aliche" الفوز بالمركز الأول في مسابقة الماهر بالقرآن التي نظمت من قبل إذاعة جيجل الجهوية وتحت إشراف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية جيجل. ونيابة عن كافة أعضاء وطاقم عمل منتدى اللمة الجزائرية نهنئك بهذا الفوز فألف ألف ألف مليوون مبروك هذا النجاح كما نتمنى لك المزيد من النجاحات والتوفيق وأن يكون هذا الإنجاز إلا بداية لإنجازات أكبر في المستقبل القريب بإذن الله. موضوع التهنئة

هل سنرجع الى الزواج التقليدي

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
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إنضم
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السلام عليكم احيتي في اللمة الغالية
حياكم الله و بياكم و تقبل الله منا و منكم
طريقة الزواج بين التقليدي و العصري لطالما اسال الكثير من الحبر
على الاقل في منتدانا الغالي فكل نوع له مدافعون و حججهم و تجاربهم

بين النجاح و الفشل و نسبة الطلاق و الألفة و المودة او الخصام و الخلاف و المشاكل
الحاصلة في كل زيجة و كل فريق له قرائن و حجج يدافع بها عن رأه

هنا راح اتكلم عن رأيي حسب ما اعيشه في مجتمعي
انا تزوجت عن حب و علاقة دامت مدة من الزمن مع معارضة الاهل و القبيلة
ربي اكرمنا بالزواج و مازال الحب بيننا على الرغم من مرور سنوات على زواجنا
و للعلاقة القبلية و الحب الذي كان بيننا سبب وجيه و كبير في الود الحاصل بيني و بين زوجتي
فكان الزواج ثمرة تلك العلاقة و نتيجة لها
و ها نحن تحت سقف واحد و اي شيء اجمل و امتع و اقر من قرب الحبيب

الاجبال الاولى جلها تزوجت زواج تقليدي يعني الوالد يخطب و الابن يتزوج
لا علاقة و لا حتى رؤية شرعية و لا يرى زوجته الا يوم دخلته
و البنت يخبرونها عن موعد زواجها حتى انها لا تعرف من هو صاحب النصيب
اضافة الى الامية
المنتشرة فمن النادر ان تجدهم يحسنون القراءة و الكتابة
اهـــــــــــــــــم ميزاته
ـ ألفة
ـ طلاق نادر
ـ مودة و رحمة
ـ أحترام متبادل
ـ استمراره حتى الوفاة

بعده جات العلاقات و الحب و الرومنسية و الزواج عن حب و زواج الحبيبين
او زواج بعد علاقة و تعارف و كلام و تفاهم و و و و و
اهـــــــــــــــــم ميزاته
ـ مشاكل في فترة الخطوبة
ـ مشاكل من اول اسبوع
ـ اكثره فض بالطلاق
ـ مشاكل كبيرة و عنف لفظي و جسدي
ـ حتى و ان استمر مافيش رضا الطرفين او احدهما

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حسب رأيكم
و بسبب ما سبق هل سنرجع الى عهد الزواج التقليدي
بسبب نجاحه ام مستحيل يرجع

باختصار عطوني رأيكم حول الموضوع حسب تجاربكم او تجارب من معكم
 
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الزواج التقليدي هو أحد أقدم الأشكال التي تربط بين الشريكين في إطار عائلي واجتماعي. هذا النوع من الزواج يعتمد غالباً على العادات والتقاليد المتوارثة من جيل إلى جيل، ويشمل مجموعة من الطقوس والممارسات التي تختلف من ثقافة لأخرى.
 
لا يجب أن ننسى أن أغلبية الأعضاء أو كلنا هو من ثمرة الزواج التقليدي
الزواج التقليدي فيه بركة ونية وطاعة الولد لوالده ونسبة الطلاق فيه قليلة مقارنة بما نراه اليوم.....
الزواج العصري اي زواج حب أغلبه فاشل لان أغلبه لا نية فيه ولا بركة
الزواج العصري فيه تبذير وتباهي
أما عن تجربتي فلقد تزوجت بعد حب والام احمد الله على ذلك رغم حدوث بعض المشاكل احيانا على أحد الطرفين التنازل حتى لا يتفاقم الموضوع ويتحول إلى أروقة المحاكم وكا نشهده اليوم من ارتفاع في نسبة الطلاق فاق كل التوقعات
 

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