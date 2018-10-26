يفهمها الطيبون فقط

الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#1
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
9,538
الإعجابات
21,303
النقاط
1,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
#1
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تقول لي زوجتي أنت طيب أكثر من اللزوم
و انت بقلب طفل
و مرهف الاحساس
و سريع الدمع
و متسامح
في زمن لا تليق به هكذا اخلاق

زوجتي الغالية كيف لا أكون كذالك و في الحياة طفل بريء
و في الحياة حمام و عصافير
و في الحياة يتييم
و في الحياة أمرأة ضعيفة
و في الحياة ظلم
و في الحياة آهات
و في الحياة اب يسعى جاهدا لقوت عياله
و في الحياة أم تسيل مدامعها شوقا لأبنها المغترب او البعيد
و في الحياة زوجة تغلق أبواب بيتها و لا تنام شوقا لزوجها المسافر
و في الحياة رجل يبكي و عندما يبكي الرجال فليسكت الجميع
و في الحياة مريض
و في الحياة طفل يصارع الجوع و يقتسم كسرته اليابسة مع أخته
و في الحياة كل يوم عزاء و موت
و في الحياة خوف
و في الحياة بناتي
و في الحياة هبة بنيتي الطيوبة
و في الحياة ساجدة بنيتي المقلشة
و في الحياة غفران أم أبيها
و في الحياة إبني إسلام صديق أبيه
و في الحياة زوجتي
و في الحياة شابة خائفة من المستقبل المجهول
و في الحياة شاب بلا مستقبل
و في الحياة مشردون
و في الحياة من هم بلا مأوى
و في الحياة مهجرون قصرا
و في الحياة قتل
و في الحياة حروب
و في الحياة سوريا
و في الحياة فلسطين
و في الحياة بورما
و في الحياة ليبيا
و في الحياة عراق
و في الحياة اليمن السعيد


أعتذر زوجتي لا يمكنني أن أكون غير الذي أنا عليه الآن
:unsure::cry::cry::cry::cry:
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راني حزيين
الامين
 
آخر تعديل:
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#3
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
9,538
الإعجابات
21,303
النقاط
1,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
#3
قال HAMZA USMA:
السلام عليكم
فرحت كثير لما شاهدت موضوعك
قلم مميز
لا تحزن اخي
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أهلا أخي الحبيب
شعور متبادل لأنني سعدت حينما رأيتك متواجدا معنا هته الأيام

حبيبي أنت
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#6
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
9,538
الإعجابات
21,303
النقاط
1,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
#6
قال Soumia hadj mohammed:
توشاني فالقلب يا جدك
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أعتذر بنيتي
الحمد لله راني عدلت و محيت نصف الخاطرة و إلا كل اللمة كانت تبكي اليوم ههههههههههههههه
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#7
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
9,538
الإعجابات
21,303
النقاط
1,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
#7
قال quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf:
قلم مميز اخى ادامه الله عليك
وسط كل الذي قلته نامل بغد افضل باذن الله تعالى
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أهلا أختي
بإذن الله الغد أفضل للجميع

سرني مروركم أختااه
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#10
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,701
الإعجابات
48,623
النقاط
1,951
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#10
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كلام جميل وراقي وكُتب بنبضات قلبٍ طيّب ومحبّ للغير
وجميلة هي الطيّبة، عالمٌ بدون قلوب طيّبة سيصبح غابة، حتى وإن كان الآن أشبه بغابة
ولكن القلوب الطيبة القليلة التي بقت حافظت على هيئته قليلا
فالطيبة رغم أنها تؤدي بصاحبها للكثير من المتاعب في عالم لا تُقدّر فيه
ولكنّها تخلق عالمًا مسالما ورائعا بداخل صاحبها، فيبقى قلبه نقيّا نظيفا طاهرا
يحبّ الجميع حتى وإن سادت الكراهية، يبتسم للجميع وإن كانت الوجوه عابسة
يساعد الفقير ويعطف على المسكين، حتى وإن كان العالم موحشا بالطيبة نصنع عالما جميلا حولنا
إذن هنيئا لك "الطيبة" فقد أصبحت عملة نادرة في زمننا، يكفيك أن تنام وقلبك مرتاح
ربي يهنيك أخي الامين ويوفقك لكل خير
تحياتي
 
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