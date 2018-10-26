يفهمها الطيبون فقط

الامين محمد
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تقول لي زوجتي أنت طيب أكثر من اللزوم
و انت بقلب طفل
و مرهف الاحساس
و سريع الدمع
و متسامح
في زمن لا تليق به هكذا اخلاق
زوجتي الغالية كيف لا أكون كذالك و في الحياة طفل بريء
و في الحياة حمام و عصافير
و في الحياة يتييم
و في الحياة أمرأة ضعيفة
و في الحياة ظلم
و في الحياة آهات
و في الحياة اب يسعى جاهدا لقوت عياله
و في الحياة أم تسيل مدامعها شوقا لأبنها المغترب او البعيد
و في الحياة زوجة تغلق أبواب بيتها و لا تنام شوقا لزوجها المسافر
و في الحياة رجل يبكي و عندما يبكي الرجال فليسكت الجميع
و في الحياة مريض
و في الحياة طفل يصارع الجوع و يقتسم كسرته اليابسة مع أخته
و في الحياة كل يوم عزاء و موت
و في الحياة خوف
و في الحياة بناتي
و في الحياة هبة بنيتي الطيوبة
و في الحياة ساجدة بنيتي المقلشة
و في الحياة غفران أم أبيها
و في الحياة إبني إسلام صديق أبيه
و في الحياة زوجتي
و في الحياة شابة خائفة من المستقبل المجهول
و في الحياة شاب بلا مستقبل
و في الحياة مشردون
و في الحياة من هم بلا مأوى
و في الحياة مهجرون قصرا
و في الحياة قتل
و في الحياة حروب
و في الحياة سوريا
و في الحياة فلسطين
و في الحياة بورما
و في الحياة ليبيا
و في الحياة عراق
و في الحياة اليمن السعيد
أعتذر زوجتي لا يمكنني أن أكون غير الذي أنا عليه الآن
راني حزيين
الامين
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