يفهمها الطيبون فقط

تقول لي زوجتي أنت طيب أكثر من اللزوم

و انت بقلب طفل

و مرهف الاحساس

و سريع الدمع

و متسامح

في زمن لا تليق به هكذا اخلاق

زوجتي الغالية كيف لا أكون كذالك و في الحياة طفل بريء

و في الحياة حمام و عصافير

و في الحياة يتييم

و في الحياة أمرأة ضعيفة

و في الحياة ظلم

و في الحياة آهات

و في الحياة اب يسعى جاهدا لقوت عياله

و في الحياة أم تسيل مدامعها شوقا لأبنها المغترب او البعيد

و في الحياة زوجة تغلق أبواب بيتها و لا تنام شوقا لزوجها المسافر

و في الحياة رجل يبكي و عندما يبكي الرجال فليسكت الجميع

و في الحياة مريض

و في الحياة طفل يصارع الجوع و يقتسم كسرته اليابسة مع أخته

و في الحياة كل يوم عزاء و موت

و في الحياة خوف

و في الحياة بناتي

و في الحياة هبة بنيتي الطيوبة

و في الحياة ساجدة بنيتي المقلشة

و في الحياة غفران أم أبيها

و في الحياة إبني إسلام صديق أبيه

و في الحياة زوجتي

و في الحياة شابة خائفة من المستقبل المجهول

و في الحياة شاب بلا مستقبل

و في الحياة مشردون

و في الحياة من هم بلا مأوى

و في الحياة مهجرون قصرا

و في الحياة قتل

و في الحياة حروب

و في الحياة سوريا

و في الحياة فلسطين

و في الحياة بورما

و في الحياة ليبيا

و في الحياة عراق

و في الحياة اليمن السعيد

أعتذر زوجتي لا يمكنني أن أكون غير الذي أنا عليه الآن