بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



قال تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ) [الحشر: 18].

قال المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار" رواه ابن حبان والطبران.



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قوانين بيع وشراء العملات ​

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[ يمنع ] تداول الأموال الغير مراقبة وأرصدة البايبال داخل هذا القسم. [ يجب ] على كل الأعضاء الإلتزام بـ مسودة التعامل. [ يمنع ] إستعمال العضويات المتشابهة في الأقسام التجارية. [ الإجراء: يجب مراسلة الادارة لتغيير الإسم ] [ يمنع ] للقصر إستعمال الأقسام التجارية [ بائع/مشتري ] و يسمح التعامل فقط لمن تجاوز الـ 18 سنة. [ يمنع ] نشر روابط خارجية أو وسائل الإتصال. [ يمنع ] التعامل المباشر بين الطرفين [ بائع/مشتري ]. [ التعامل يتم فقط عبر الوسيط ] التفاوض بين البائع والمشتري يتم فقط من خلال الردود في الموضوع نفسه. يتحمل كل شخص مسؤولية التعاملات التي تقع بعضويته. في حال حدث نزاع أو سوء تفاهم في الصفقة يتدخل الوسيط لحله وفي حال تعذر ذلك تتدخل الإدارة. في حال إختلفت أقوال المتنازعين يحق لإدارة اللمة الجزائرية طلب معلومات إضافية عن (العضو أو المعاملة أو الحسابات البنكية) ويمكن طلب فحصها عبر برنامج TeamViewer أو التأكد من هوية المتعامل عبر الكاميرا. [ يجب ] على الوسيط تأمين المعاملة جيدًا وذلك بتأكيد إستقبال المال وتأكيد الدفع. [ يمنع ] إستعمال الردود الجانبية أو الإستفزازية أو الإتهامات في المواضيع. أي شخص يتعرض لتصرف غير لائق يمكنه التبليغ عن المشاركة أو يراسل الإشراف للتدخل. ( القسم مخصص لـ بيع/شراء فقط ) أي إخلال بهذه القوانين قد تسبب للعضو في تلقي تحذير أو إنذار و إذا تكرر ذلك نضطر للحظر النهائي للعضوية. القوانين كلها سارية المفعول وتحتفظ الإدارة بحق التعديل أو الإضافة لأي نص يخدم المصلحة العامة.

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* هذه القوانين وضعت لتنظيم المعاملات والحد من عمليات السرقة فقط وكل عضو يتحمل مسؤولية تعاملاته.

تحديث: 05/10/2018

آخر تحديث: 12/10/2018

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