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نعرف أن التداول له عدة منصات وكذلك إستراتيجيات مختلفة في درسنا اليوم وخلال متابعتنا لدورة التداول في العملات الرقمية سوف نقوم بشرح لكم المنصة الرائعة في التداول للعملات الرقمية primexbt هذه المنصة التي قمنا بشرحها في الدرس الاول وأهم المميزات الخاصة بها في هذا الدرس سنتوقف عند كيفية التسجيل بالمنصة.لما تقوم بالدخول للرابط المتواجد أسفل المقالة.ستقوم بالضغط على تسجيل أو register لكي تقوم بإشناء حساب جديد ومن خلاله ستتمكن من الدخول إلى المنصة وكذلك التداول فيها.ستجد هذه النافذة وهي المكان المناسب لكي تستطيع التسجيل من خلاله داخل الموقع حسنا لما تقوم بالتسجيل تستطيع أن تضع الإميل الخاص بك في الخانة الاولى وكذلك كملة المرور في الخانة الثانية وأيضا إعادة كتابة كلمة المرور وبعد ذلك الموافقة على الشروط ثم تضغط على تسجيل أو s'inscrire.بعد ذلك ستتوجه إلى الإميل الخاص بك لتقوم بتفعيل حسابك الخاصة وأيضا لكي يصبح مفعل مدى الحياة ضروري جدا ان تقوم بالضغط على الرابط المرسل لك في الإميل المسجل أنت به.بالنسبة للوحة تحكمك فهي تنقسم إلى عدة أقسام في الواجهة الرائيسية كما ترى أو compte ستجد محفظتك وكم بها من النقود التي يمكن ان تستعلها فقط كملاحظة الموقع يقسم لك محفظتك إلى قسمين Portefeuille هو المكان الذي تضعه فيه المال لم تستلم أي بيتكوين عبره أو لما ترسل المال من محفظة اخرى إلى داخل الموقع ستراه مجتمع هناك اما Compte de trading سنتحدث عنها في درس اخر.بالنسبة لهذا المكان أو dépot وهو المكان الذي ستجد فيه رقم المحفظة أي أي شخص يمكن أن يرسل لك المال يجب أن تعطيه الكود المشفر كما تراه لأننا كما نعرف جميع محافظ البيتكوين أو العملات الرقمية لديها فقط أرقام مشفرة تعطيها لأي شخص يريد التعامل معك لكي يرسل لك المال عبرها وأيضا في الأيسر يمكن أن تقوم بإستعمال visa or mstercard في وضع المال داخل محفظتك مباشرة يعني تحويل المال من البطاقة البنكية الخاصة بك إلى البيتكوين ووضعه داخل الموقع.أما في هذا المكان retrait من خلاله يمكن أن تقوم بسحب المال إلى محفظتك الخاصة أي تحويل المال من الموقع إلى محفظة أخرى خاصة بك وأكيد ستكون هناك أرباح داخل الموقع يمكن أن تقوم بتحويله وهذه هي الطريقة التي يمكن أن تعتمد عليها.رابطمن خلال تداولنا في المنصة يمكن أن تجد العديد من النواقد داخل الموقع التي تمكنك من التداول بشكل جيد وتعرف مسار العملات الرقمية فمثلا في الجهة اليسرى من الموقع هناك مؤشر sell او buy اي يمكن من خلال هذين المؤشرين أن تكون فكرة عن التداول وهي تعني sell وهي البيع يعني لما ترى هناك سهم ناسل إلى الإسفل يمكن أن تضغط على بيع ولكن يجب أن تحتاط لأنك هناك قد يرتد المؤشر ويصعض ليصبح buy اي بيع وتخسر الصفقة لهذا حاول أن تدقق وتتعلم التداول ومتى تدخل في أي صفقة عبر الموقع.وقد تتسائل عن مامعني هذه الأرقام فوق يمكن من خلال الخانة الأةلى والثانية التي بها 0.00093320 يعني balance وequity هو الرصيد الذي يتواجد حاليا في منصة التداول الخاصة بك وأما msed margin و unreaLZed PL تعين التداولات التي قمت بها لما تقوم فتح أي صفحة عبر الموقع ستجد المال إنضاف فيها وبدأ يتحرك.أما كيف سأفتح الصفقات من خلال كتابة العملة التي تريد التداول فيها أي لما نضع BTC/USD يعني أننا سوف نتداول في البيتكوين ضد االدولار وهنا سندخل بالصفقة ب 100 حبية يعني 0.00000100 فقط تضع 100 دون كتابة الأصفار وتنتظر مضاعفة الأرباح أو تخسر وهنا سيكون الخسارة صغيرة جدا لن تندم على إستعمال التداول في الموقع لأنه من أحسن الأمور التي يمكن أن تعتمد عليها في التداول حاليا هو التداول في العملات الرقمية.وفي نظرة عاملة حول الموقع نجد في الجهة اليمنى أهم العملات التي يمكن أن تجدها داخل الموقع يمكن أن تختار العملات التي تريد التداول فيها وفي الوسط سنجد الصفقات التي قمت بفتحها داخل الموقع وفي الجهة اليسرى مؤشر التداول.سنعمل على شرح ميزة أخرى وهي affiliés primexbt .من خلال يمكن أن تضاعف أرباحك إلى عدة مرات وبنسب كبير جدا لأنه كلما كان لديك جمهور كبير جدا كلما ربحت من الموقع فهو حاليا من أحسن المواقع التي تقدم لك روابط الإحالة الفريدة جدا من نوعها وهذا شيء رائع من الموقع ولن تجد هذه النسبة من خلال المنصات الاخرى الخاصة بالتداول وتسمح لك PrimeXBT بتلقي نسبة مئوية من رسوم التداول التي دفعها الأشخاص الذين أوصيت بهم ، مدفوعة بعملة بيتكوين في محفظة PrimeXBT الخاصة بك. يتلقى جميع الأعضاء مدفوعاتهم يوميًا من الساعة 12 ظهرًا حتى 2 ظهرًا بالتوقيت العالمي المنسق. يتم تحديث الدفعات المعلقة يوميًا الساعة 00:01 بتوقيت جرينتشيحتوي نظام الإحالة PrimeXBT على نظام دفع من 4 مستويات ، مما يعني أنك تتلقى مكافآت ليس فقط للإحالات المباشرة التي تجلبها ، ولكن أيضًا لإحالاتهم التي يجلبوها الأشخاص الذين جلبتهم أنت بشكل مباشر.لنفترض أنك قمت بدعوة ثلاثة أصدقاء ، سيدفع لك كل منهم 20٪ من تكاليف معاملاتهم. هذه هي مراجعك المباشرة. ثم يقوم كل منهم أيضًا بدعوة أصدقائه ، وعندما يبدأون في التفاوض ، ستحصل على 15٪ من هذه العمولات. هذه هي مراجع المستوى الثاني الخاصة بك. إحالات المستوى الثالث سوف تكسبك 10٪. يوفر المستوى الرابع والأخير مكافأة 5٪.يمكن أن تمتد شبكة الإحالة النشطة بالكامل إلى ما هو أبعد من الإحالات المباشرة الخاصة بك وستزيد بشكل كبير الدخل الذي تحصل عليه من رسوم التداول التي يدفعونها لك! استخدم رابط الإحالة الخاص بك لدعوة الأشخاص وتشجيع إحالاتك لدعوة الآخرين لتلقي أقصى مكافأة!رابط التسجيل