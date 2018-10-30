☆☆ انواع الاصدقااااء☆☆

ربي اغفرلي
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_أنواع الاصدقاء :
♡♡♡♡♡♡
♧♧*الصديق المنعـــــــش* ♧♧
صديق أصغر منك سناً ، ستشعر كم أنت محظوظ أنك وصلت
لهذه المرحلة. ستأخذ من نشاطه و حماسه و تتعلم منه كل
ما هو حديث و جديد . فحافظ عليه .
♡♡♡♡♡♡♡♡
♧♧*_الصديق المماثــــــــــــل* ♧♧
له نفس تخصصك أو له نفس اهتماماتك أو يسكن في
نفس شارعك ، هذا الصديق الذي يعيش حياة مماثلة لحياتك
هو الوحيد القادر على أن يفهم وجهة نظرك أو أفكارك
عندما تحتاج إلى من تشكي له همومك . فحافظ عليه .
♡♡♡♡♡♡♡
♧♧*_الصديق الحكيــــــــم* ♧♧
صديق تشعر أن لديه خبرة في أمور كثيرة ،
ووجوده في حياتك يشعرك بالأمان .
فعند أي مشكله ستجد من يمد لك يد العون بالمشورة و النصيحة .
فحافظ عليه .
♡♡♡♡♡♡♡♡
♧♧♧*_الصديق المــــــرح* ♧♧
ينسيك عندما تتحدث إليه مشاكلك و قلقك ،
فهو قادر على تخفيف الحزن عنك ، بل قادر على
أن يحملك على الابتسامة و ربما الضحك بأعلى صوتك
. فحافظ عليه
.♡♡♡♡♡♡
♧♧*_الصديق المعاكـــــس* ♧♧
هو صديق يختلف في كل شيء عنك ، فإذا كنت في القسم العلمي
فهو في القسم الأدبي ، و إذا كنت ميسور الحال فهو أقل منك
، سيعطيك وجهة النظر الأخرى من الحياة ، بل و يجعلك
تشعر أنه ليس بالضرورة أن ما عند الآخرين الذين يختلفون
عنك في كل شيء أفضل مما عندك ، بل يدفعك للشعور
بالسعادة بما لديك . فتحمله واصبر عليه لأنك تعرف ،
من خلال وضعه انك بخير
♡♡♡♡♡♡♡♡
♧♧*_الصديق التاريــــــخ* ♧♧
شاهد عيان على تقلبات حياتك ، مدها و جزرها هذا
الصديق قابلته ربما على مقاعد الدراسة في المرحلة الابتدائية
أو المتوسطة فهو الصديق الثمين . احرص عليه ،
و إن بعدت بينكم المسافات .
♡♡♡♡♡♡♡♡♡
♧♧*_الصديق العطـــــــــوف* ♧♧
تجده يهتم بك أيما اهتمام ويواجه إحزانك ويعمل
لمصلحتك ويوجهك ويرشدك وأحيانا يشد عليك
وكأنك ابنه الذي رباه ويجعلك حائر !! هل لهذه الدرجة
، نعم فمنهم كثير .حافظ عليه و تحمله
♡♡♡♡♡♡♡♡
♧♧*_الصديق الوفـــــــي* ♧♧
قد يكون أساس المعرفة صداقة قديمة أو خدمة
قدمتها له أو دور قمت به كان له اثر في حياته وتحولت
هذه المعرفة إلى صداقة تطورت مع عرفانه بجميل ما
أو معروف قد لا تعرف أنت قيمته ولكنه يعرفه تماماً
، ستجده دائما يسعى لرد الجميل و المحافظة عليك .
فحافظ عليه
♡♡♡♡♡♡♡♡♡
♧♧*_الصديق العابــــــــــــر* ♧♧
انه ذلك الذي شاءت الظروف أن يتعرف عليك ،
و قد يكون ذلك بسبب جاهك أو مالك أو علمك أو منصبك
أو مصلحة له عندك ، و ستجده أقرب الناس إليك مودة ،
حتى إذا زال المسبب تجده بدء يتململ ، و يبتعد تدريجياً
مثل ضوء الشمعة التي على وشك الانتهاء إلى أن يختفي ،
و سيجد لك مئات الأعذار ليبرر ابتعاده . فأحمد ربك على
خلاصك منه
♡♡♡♡♡♡♡♡
♧♧*_صديق الشدائــــــــــــد* ♧♧
ذلك الصديق الذي لا تجده حولك دائماً .. يكن لك مودة
و محبة ولكنه بعيد و غير متواجد إلا في المناسبات ،
لا تجده إلا عند الشدائد يقف معك بقوة حتى زوال
مشكلتك ثم يختفي مرة أخرى . فادعوا له بظهر الغيب ...
اللهم احفظ اصدقائنا في كل مكان يارب العالمين
♧♡◇♡♧♡◇♡◇♡♧♡◇♡
♡♡♡♡♡♡
♧♧*الصديق المنعـــــــش* ♧♧
صديق أصغر منك سناً ، ستشعر كم أنت محظوظ أنك وصلت
لهذه المرحلة. ستأخذ من نشاطه و حماسه و تتعلم منه كل
ما هو حديث و جديد . فحافظ عليه .
♡♡♡♡♡♡♡♡
♧♧*_الصديق المماثــــــــــــل* ♧♧
له نفس تخصصك أو له نفس اهتماماتك أو يسكن في
نفس شارعك ، هذا الصديق الذي يعيش حياة مماثلة لحياتك
هو الوحيد القادر على أن يفهم وجهة نظرك أو أفكارك
عندما تحتاج إلى من تشكي له همومك . فحافظ عليه .
♡♡♡♡♡♡♡
♧♧*_الصديق الحكيــــــــم* ♧♧
صديق تشعر أن لديه خبرة في أمور كثيرة ،
ووجوده في حياتك يشعرك بالأمان .
فعند أي مشكله ستجد من يمد لك يد العون بالمشورة و النصيحة .
فحافظ عليه .
♡♡♡♡♡♡♡♡
♧♧♧*_الصديق المــــــرح* ♧♧
ينسيك عندما تتحدث إليه مشاكلك و قلقك ،
فهو قادر على تخفيف الحزن عنك ، بل قادر على
أن يحملك على الابتسامة و ربما الضحك بأعلى صوتك
. فحافظ عليه
.♡♡♡♡♡♡
♧♧*_الصديق المعاكـــــس* ♧♧
هو صديق يختلف في كل شيء عنك ، فإذا كنت في القسم العلمي
فهو في القسم الأدبي ، و إذا كنت ميسور الحال فهو أقل منك
، سيعطيك وجهة النظر الأخرى من الحياة ، بل و يجعلك
تشعر أنه ليس بالضرورة أن ما عند الآخرين الذين يختلفون
عنك في كل شيء أفضل مما عندك ، بل يدفعك للشعور
بالسعادة بما لديك . فتحمله واصبر عليه لأنك تعرف ،
من خلال وضعه انك بخير
♡♡♡♡♡♡♡♡
♧♧*_الصديق التاريــــــخ* ♧♧
شاهد عيان على تقلبات حياتك ، مدها و جزرها هذا
الصديق قابلته ربما على مقاعد الدراسة في المرحلة الابتدائية
أو المتوسطة فهو الصديق الثمين . احرص عليه ،
و إن بعدت بينكم المسافات .
♡♡♡♡♡♡♡♡♡
♧♧*_الصديق العطـــــــــوف* ♧♧
تجده يهتم بك أيما اهتمام ويواجه إحزانك ويعمل
لمصلحتك ويوجهك ويرشدك وأحيانا يشد عليك
وكأنك ابنه الذي رباه ويجعلك حائر !! هل لهذه الدرجة
، نعم فمنهم كثير .حافظ عليه و تحمله
♡♡♡♡♡♡♡♡
♧♧*_الصديق الوفـــــــي* ♧♧
قد يكون أساس المعرفة صداقة قديمة أو خدمة
قدمتها له أو دور قمت به كان له اثر في حياته وتحولت
هذه المعرفة إلى صداقة تطورت مع عرفانه بجميل ما
أو معروف قد لا تعرف أنت قيمته ولكنه يعرفه تماماً
، ستجده دائما يسعى لرد الجميل و المحافظة عليك .
فحافظ عليه
♡♡♡♡♡♡♡♡♡
♧♧*_الصديق العابــــــــــــر* ♧♧
انه ذلك الذي شاءت الظروف أن يتعرف عليك ،
و قد يكون ذلك بسبب جاهك أو مالك أو علمك أو منصبك
أو مصلحة له عندك ، و ستجده أقرب الناس إليك مودة ،
حتى إذا زال المسبب تجده بدء يتململ ، و يبتعد تدريجياً
مثل ضوء الشمعة التي على وشك الانتهاء إلى أن يختفي ،
و سيجد لك مئات الأعذار ليبرر ابتعاده . فأحمد ربك على
خلاصك منه
♡♡♡♡♡♡♡♡
♧♧*_صديق الشدائــــــــــــد* ♧♧
ذلك الصديق الذي لا تجده حولك دائماً .. يكن لك مودة
و محبة ولكنه بعيد و غير متواجد إلا في المناسبات ،
لا تجده إلا عند الشدائد يقف معك بقوة حتى زوال
مشكلتك ثم يختفي مرة أخرى . فادعوا له بظهر الغيب ...
اللهم احفظ اصدقائنا في كل مكان يارب العالمين
♧♡◇♡♧♡◇♡◇♡♧♡◇♡