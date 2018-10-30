كيك ناجح بدون فرن!! عن جد؟!

كيف حالكم جميعاً؟ إن شاء الله تكونوا كلكم بخير اليوم رح قدملكم وصفة تحفة عن جد ورح تعجبكم بإذن الله

كيف حالكم جميعاً؟ إن شاء الله تكونوا كلكم بخير اليوم رح قدملكم وصفة تحفة عن جد ورح تعجبكم بإذن الله

1- نقوم بخلط الحليب والسكر والزيت والكاكاوو لمدة دقيقتين او الى أن يذوب السكر 2- نضيف البيض ونخفق لمدة ثلاث دقائق

1- نقوم بخلط الحليب والسكر والزيت والكاكاوو لمدة دقيقتين او الى أن يذوب السكر 2- نضيف البيض ونخفق لمدة ثلاث دقائق