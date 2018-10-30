كيك ناجح بدون فرن!! عن جد؟!

سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة عامة ::
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#1
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#1
salam.gif


كيك بدون فرن؟؟!
عن جد؟!

اي والله بدون فرن وطريقة مضمونة مية بالمية
تابعوا معي

كيف حالكم جميعاً؟ إن شاء الله تكونوا كلكم بخير
اليوم رح قدملكم وصفة تحفة عن جد ورح تعجبكم بإذن الله

ويا الله نبدأ بالمقادير

نصف كوب حليب
ثلاث أرباع كوب سكر
ثلاث أرباع كوب زيت
نصف كوب كاكاوو غير محلى
4 بيض بحرارة المطبخ
1 ملعقة صغيرة فانيليا
1 ملعقة صغيرة بكينغ باودر
كوب دقيق

طريقة التحضير

1- نقوم بخلط الحليب والسكر والزيت والكاكاوو لمدة دقيقتين او الى أن يذوب السكر
2- نضيف البيض ونخفق لمدة ثلاث دقائق

IMG_2259.JPG

3- نقوم بتفريغ الخليط في وعاء ثم نضيف اليه الدقيق المنخول مع الفانيليا والباكينغ باودر
4- نخفق بشكل جيد الى أن نحصل على خليط بقوام ثقيل
كما هو موضح بالصورة رقم 5

IMG_2263.JPG

5- نقوم بدهن الأكواب بالزيت ثم نملئ كل كوب للنصف
ونضعم في قاع القدر ونسكب ماء مغلي بعلو 1 سم كما موضح بالصورة

IMG_2265.JPG

6- نقوم بتغطية القدر بقطعة قماش قطن ثم نغلق القدر ونضعه على نار منخفضة جداً
لمدة نصف ساعة بالتمام

IMG_2266.JPG

وهذا هو شكل الكيك بعدما انقضت ال30 دقيقة

IMG_2267.JPG

IMG_2269.JPG

وهنا قمت بتزيين قطع الكيك قبل التقديم بصوص الشوكولا

IMG_2272.JPG

IMG_2274.JPG

شاهدوا قطع الكيك من الداخل نضجت تماما

وهنا جربت الخليط في قالب الكيك المعروف والنتيجة تحفة ما شاء الله

IMG_2284.JPG

إن شاء الله تكون وصفتي أعجبتكم ونالت رضاكم
إلى الملتقى بإذن الله مع وصفات جديدة





 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
Queen Fati

Queen Fati

:: مشرفة ::
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منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفات
#2
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أنثى
#2
تبارك الله عليك حبيبتي
انا جربته وجاو شابين ولكن للاسف لسقو كليناهم بالمغيرفة هههه
لكن عملتهم فالكسكاس
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#4
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
11,310
الإعجابات
29,185
النقاط
2,001
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#4
قال Queen Fati:
تبارك الله عليك حبيبتي
انا جربته وجاو شابين ولكن للاسف لسقو كليناهم بالمغيرفة هههه
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الله يسلمك غاليتي منورة يا ملكة
اي ممكن تكوني مش مخفضة درجة الحرارة او انك ما دهنتي الاكواب
جربي طريقتي وما رح يلزقو أبداً
منورتي حبيبة قلبي
 
Queen Fati

Queen Fati

:: مشرفة ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفات
#5
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
2,310
الإعجابات
4,197
النقاط
911
محل الإقامة
My Home
الجنس
أنثى
#5
قال سكون الفجر:


الله يسلمك غاليتي منورة يا ملكة
اي ممكن تكوني مش مخفضة درجة الحرارة او انك ما دهنتي الاكواب
جربي طريقتي وما رح يلزقو أبداً
منورتي حبيبة قلبي
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ممكن الطريقة اللي تبعتها مشي مليحة
راح نجرب طريقتك باذن الله
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#6
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
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الإعجابات
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1,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
#6
مااااااااااااااااأروع ما تقدمينه أختي سكون
والله جوعتيني و جرحتي مشاعري ههههههههههههه بها الصور
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#8
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
11,310
الإعجابات
29,185
النقاط
2,001
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#8
قال الامين محمد:
مااااااااااااااااأروع ما تقدمينه أختي سكون
والله جوعتيني و جرحتي مشاعري ههههههههههههه بها الصور
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هههههه اهلين اخي اهلين
والله عملتلك دعوة متل ما طلبت وما قصدت جرح مشاعرك
قول لاختي ام اسلام تعملك ياها ومتأكدة رح تدمنو عليها انت واطفالك
منورنا اخي الطيب
حفظكم الله

 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#9
إنضم
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الشرق-الوسط
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أنثى
#9
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كيكة دون فرن وكمان بالشوكولاطة :love: راح بيع الاكل الصحي ميشانها :whistle::whistle::whistle::whistle:
روعة ماشاءالله فكرة بمكونات بسيطة لكن الطريقة سهلة للغاية والشكل روعة
تسلم الايادي يافنانة انتي
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#10
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
9,558
الإعجابات
21,370
النقاط
1,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
#10
قال سكون الفجر:

هههههه اهلين اخي اهلين
والله عملتلك دعوة متل ما طلبت وما قصدت جرح مشاعرك
قول لاختي ام اسلام تعملك ياها ومتأكدة رح تدمنو عليها انت واطفالك
منورنا اخي الطيب
حفظكم الله

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و لو اختي سكون مابدها كتير تفكير
و اذا لم ترضى راح اعملها مع بناتي ههههههههههههههه
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#11
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29 أوت 2013
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2,001
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أنثى
#11
قال السلطانة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كيكة دون فرن وكمان بالشوكولاطة :love: راح بيع الاكل الصحي ميشانها :whistle::whistle::whistle::whistle:
روعة ماشاءالله فكرة بمكونات بسيطة لكن الطريقة سهلة للغاية والشكل روعة
تسلم الايادي يافنانة انتي
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اي لكان، لازمها تكون بالشوكولا هيك بتقلك تعي كليني هههههه
حبيبة قلبي انا اتركي الصحي بس هالمرة وجربيها عن جد شهية وكتييييير لزيزة

الله يسلمك يا عيوني كلك زوء، ربي يحميكِ
فرحتيني خير الله بردك العسل متلك :whistle::whistle::whistle::whistle::love:
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#12
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
11,310
الإعجابات
29,185
النقاط
2,001
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#12
قال الامين محمد:
و لو اختي سكون مابدها كتير تفكير
و اذا لم ترضى راح اعملها مع بناتي ههههههههههههههه
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:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
اييييي يا هيك الحكي يا بلا والله
الله يهنيك فيهن وتفرح فيهن وهنن ناجحات في حياتن يارب

بصحتكم كلكم سوا
 
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