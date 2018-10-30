كيك ناجح بدون فرن!! عن جد؟!

سكون الفجر
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كيك بدون فرن؟؟!
عن جد؟!
اي والله بدون فرن وطريقة مضمونة مية بالمية
تابعوا معي
كيف حالكم جميعاً؟ إن شاء الله تكونوا كلكم بخير
اليوم رح قدملكم وصفة تحفة عن جد ورح تعجبكم بإذن الله
ويا الله نبدأ بالمقادير
نصف كوب حليب
ثلاث أرباع كوب سكر
ثلاث أرباع كوب زيت
نصف كوب كاكاوو غير محلى
4 بيض بحرارة المطبخ
1 ملعقة صغيرة فانيليا
1 ملعقة صغيرة بكينغ باودر
كوب دقيق
طريقة التحضير
1- نقوم بخلط الحليب والسكر والزيت والكاكاوو لمدة دقيقتين او الى أن يذوب السكر
2- نضيف البيض ونخفق لمدة ثلاث دقائق
3- نقوم بتفريغ الخليط في وعاء ثم نضيف اليه الدقيق المنخول مع الفانيليا والباكينغ باودر
4- نخفق بشكل جيد الى أن نحصل على خليط بقوام ثقيل
كما هو موضح بالصورة رقم 5
5- نقوم بدهن الأكواب بالزيت ثم نملئ كل كوب للنصف
ونضعم في قاع القدر ونسكب ماء مغلي بعلو 1 سم كما موضح بالصورة
6- نقوم بتغطية القدر بقطعة قماش قطن ثم نغلق القدر ونضعه على نار منخفضة جداً
لمدة نصف ساعة بالتمام
وهذا هو شكل الكيك بعدما انقضت ال30 دقيقة
وهنا قمت بتزيين قطع الكيك قبل التقديم بصوص الشوكولا
شاهدوا قطع الكيك من الداخل نضجت تماما
وهنا جربت الخليط في قالب الكيك المعروف والنتيجة تحفة ما شاء الله
إن شاء الله تكون وصفتي أعجبتكم ونالت رضاكم
إلى الملتقى بإذن الله مع وصفات جديدة
عن جد؟!
اي والله بدون فرن وطريقة مضمونة مية بالمية
تابعوا معي
كيف حالكم جميعاً؟ إن شاء الله تكونوا كلكم بخير
اليوم رح قدملكم وصفة تحفة عن جد ورح تعجبكم بإذن الله
ويا الله نبدأ بالمقادير
نصف كوب حليب
ثلاث أرباع كوب سكر
ثلاث أرباع كوب زيت
نصف كوب كاكاوو غير محلى
4 بيض بحرارة المطبخ
1 ملعقة صغيرة فانيليا
1 ملعقة صغيرة بكينغ باودر
كوب دقيق
طريقة التحضير
1- نقوم بخلط الحليب والسكر والزيت والكاكاوو لمدة دقيقتين او الى أن يذوب السكر
2- نضيف البيض ونخفق لمدة ثلاث دقائق
3- نقوم بتفريغ الخليط في وعاء ثم نضيف اليه الدقيق المنخول مع الفانيليا والباكينغ باودر
4- نخفق بشكل جيد الى أن نحصل على خليط بقوام ثقيل
كما هو موضح بالصورة رقم 5
5- نقوم بدهن الأكواب بالزيت ثم نملئ كل كوب للنصف
ونضعم في قاع القدر ونسكب ماء مغلي بعلو 1 سم كما موضح بالصورة
6- نقوم بتغطية القدر بقطعة قماش قطن ثم نغلق القدر ونضعه على نار منخفضة جداً
لمدة نصف ساعة بالتمام
وهذا هو شكل الكيك بعدما انقضت ال30 دقيقة
وهنا قمت بتزيين قطع الكيك قبل التقديم بصوص الشوكولا
شاهدوا قطع الكيك من الداخل نضجت تماما
وهنا جربت الخليط في قالب الكيك المعروف والنتيجة تحفة ما شاء الله
إن شاء الله تكون وصفتي أعجبتكم ونالت رضاكم
إلى الملتقى بإذن الله مع وصفات جديدة
آخر تعديل بواسطة المشرف: