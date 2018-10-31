مسابقة وطني الغالي ''شهر الثورة المجيدة''

أحبتي رواد و أعضاء اللمة المباركة عامة

و قسم مجتمع اللمة العام خاصة

بمناسبة عيد الثورة المباركة

قررت إدارة اللمة فتح باب التنافس المفيد و الراقي بين الأعضاء الكرام

و في اطار التآخي و الاحترام المتبادل و الكتابة الهادفة

و التنافس الشريف بين الأعضاء

و ذالك بفتح مسابقة وطني الغالي

اجمع الباحثون على ان الاستعمار الفرنسي

هو الاكثر وحشية على الاطلاق في تاريخ البشرية

و الاكثر همجية و الاكثر خبثا و الاطول عمرا و الاكثر تأثيرا



لأنه تقوده وحوش لا توقفها إنسانية و هم بلا رحمة

عملوا ما لا يخطر على بال بالأمم التي احتلوها

و الجزاير اكثر بلاد في التاريخ تعرض الى شتى انواع التعذيب الجسدي

و التفريغ الفكري و التغيير الثقافي و بالمقابل اكبر بلد صبر و لم يتغير

و حارب و لم يفتر و ضحى و لم يقصر

و قدم الغالي و النفيس و لم يبخل



أمهاتنا على الرغم من الجهل كن يقدمن ابناءهن و ازواجهن الى الجبال

و كنا يستقبلن جثامين و اخبار الاستشهاد بالزغاريد و التبريكات

في عمل منقطع النظير

و البيت الذي ليس فيه مجاهدا او شهيدا يحس بالحزن



اما الرجال فلقد تعرضو الى اقسى و اقصى انواع التعذيب الجسدي و النفسي

بالكهرباء و النار و الزيت المقلي و الجلد و الضرب و التقطيع و بالكلاب المسعورة

و بالحقن الخبيثة و بالتجارب النووية

الى الأغتصاب و الإذلال و الإهانة



يعني شي كبيير لم تقم به امة اخرى على امة

إلا فرنسا على الجزاير



و على رغم من كل ذالك استطاع هذا الشعب ان يجتمع على كلمة الجهاد

لإخراج الاستعمار من بلاده العزيزة

فقدم مواكب الشهداء و الجرحى بالملاين ليلقن فرنسا و من خلفها من الحلف الاطلسي

درسا في حب الوطن و التضحية من اجله



احبتي إليكم الخط

عبرو عن ذكرى اول نوفمبر بالصور و الكتابة الراقية



شروط المسابقة

إدراج ضمن العنوان ـ مشاركة في مسابقة وطني الغالي

ـ اللغة السليمة

ـ اختيار الصور النادرة و المعبرة

جوائز المسابقة

الفائز الاول

سيحصل على الوسام







و على

200

نقطة شرفية





بقية المشاركين يتحصلون على



و على 100 نقطة شرفية





ننتظر مشاركاتكم

و تعاود فرنسا الإعتقالات العشوائية...في حق الشعب الجزائريكل أنواع المهانة...و حتى الكبار العزل...و تتفن فرنسا بتعذيب الجزائريين في المحتشدات...و الصور تتكلم بنفسها...و يتواصل التعذيب... (صورة البطل عمر مروان تحت التعذيب)و بأشد أنواع التعذيب...