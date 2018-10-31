مسابقة وطني الغالي ''شهر الثورة المجيدة''

الامين محمد
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
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أحبتي رواد و أعضاء اللمة المباركة عامة
و قسم مجتمع اللمة العام خاصة
بمناسبة عيد الثورة المباركة
قررت إدارة اللمة فتح باب التنافس المفيد و الراقي بين الأعضاء الكرام
و في اطار التآخي و الاحترام المتبادل و الكتابة الهادفة
و التنافس الشريف بين الأعضاء
و ذالك بفتح مسابقة وطني الغالي
اجمع الباحثون على ان الاستعمار الفرنسي
هو الاكثر وحشية على الاطلاق في تاريخ البشرية
و الاكثر همجية و الاكثر خبثا و الاطول عمرا و الاكثر تأثيرا
لأنه تقوده وحوش لا توقفها إنسانية و هم بلا رحمة
عملوا ما لا يخطر على بال بالأمم التي احتلوها
و الجزاير اكثر بلاد في التاريخ تعرض الى شتى انواع التعذيب الجسدي
و التفريغ الفكري و التغيير الثقافي و بالمقابل اكبر بلد صبر و لم يتغير
و حارب و لم يفتر و ضحى و لم يقصر
و قدم الغالي و النفيس و لم يبخل
أمهاتنا على الرغم من الجهل كن يقدمن ابناءهن و ازواجهن الى الجبال
و كنا يستقبلن جثامين و اخبار الاستشهاد بالزغاريد و التبريكات
في عمل منقطع النظير
و البيت الذي ليس فيه مجاهدا او شهيدا يحس بالحزن
اما الرجال فلقد تعرضو الى اقسى و اقصى انواع التعذيب الجسدي و النفسي
بالكهرباء و النار و الزيت المقلي و الجلد و الضرب و التقطيع و بالكلاب المسعورة
و بالحقن الخبيثة و بالتجارب النووية
الى الأغتصاب و الإذلال و الإهانة
يعني شي كبيير لم تقم به امة اخرى على امة
إلا فرنسا على الجزاير
و على رغم من كل ذالك استطاع هذا الشعب ان يجتمع على كلمة الجهاد
لإخراج الاستعمار من بلاده العزيزة
فقدم مواكب الشهداء و الجرحى بالملاين ليلقن فرنسا و من خلفها من الحلف الاطلسي
درسا في حب الوطن و التضحية من اجله
احبتي إليكم الخط
عبرو عن ذكرى اول نوفمبر بالصور و الكتابة الراقية
شروط المسابقة
إدراج ضمن العنوان ـ مشاركة في مسابقة وطني الغالي
ـ اللغة السليمة
ـ اختيار الصور النادرة و المعبرة
جوائز المسابقة
الفائز الاول
سيحصل على الوسام
و على 200 نقطة شرفية
بقية المشاركين يتحصلون على
و على 100 نقطة شرفية
ننتظر مشاركاتكم
و تعاود فرنسا الإعتقالات العشوائية...في حق الشعب الجزائري
كل أنواع المهانة...
و حتى الكبار العزل...
و تتفن فرنسا بتعذيب الجزائريين في المحتشدات...
و الصور تتكلم بنفسها...
و يتواصل التعذيب... (صورة البطل عمر مروان تحت التعذيب)
و بأشد أنواع التعذيب...