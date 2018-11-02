درر في تربية اﻷبناء باذن الله

missing heart

missing heart

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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة
تقبل الله قيامكم وصالح اعمالكم ان شاء الله يارب

💎💎درر في تربية اﻷبناء💎💎 :

◀كنت أعاني من كثرة شجار أبنائي فاحضرت قصصا فيها مبادئ التسامح
فتحسنت علاقتهم ببعض.

◀ جعلت ﻷبنائي مكافآت أسبوعية ووضعت ضوابط لبعض اﻷمور مثل تأخير الصلاة ..ضبط اﻻنفعال وغيرها وإذا تجاوزوها يتم الخصم من المكافأة .

◀كنت أحرص أن يتعلم أبنائي اﻻعتماد على أنفسهم
فأعلم أهمية طلب العلم وأتركهم يذاكرون وحدهم واتابعهم.

وعندما اذهب للتسوق اجعلهم يشترون ويحاسبون بأنفسهم فأصبحو أكثر اعتماداً على انفسهم.

◀كنت أشغل ﻹبني عمره ٣ أعوام ونصف (جزء عم) مكرر قبل النوم وعندما وصل عمره ٥ أعوام اكتشفت أنه يحفظه كاملاً.

◀احترمت أبنائي فاحترموني، قدرت لهم وﻷبيهم ما يقومون به ولو كان بسيطا فقدروني وضبطت انفعالاتي فصاروا يضبطون انفعاﻻتهم.

◀علمتهم ذكر الله
فمثلا: أقول لهم من يريد بيت أو قصر بالجنة ونكرر سورة اﻹخلاص عشر مرات .
أو أقول لهم من يريد يزين بيته بالغرس والشجر في الجنة ونقول: سبحان الله والحمدلله وﻻ إله إلا الله والله واكبر ..
والذي يربد كنز يقول: لاحول ولاقوة إلا بالله …..
وهكذا حتى اعتادوا الذكر.

◀من تجربتي أهم سبب لهداية اﻷبناء استمرار الدعاء لهم وفي كل حين لاسيما في أوقات الآجابة وفي الخفاء وعلى مسامعهم .

◀عودت أبنائي أن أذهب معهم لغرفتهم قبيل النوم وأقرأ وردي من القرآن.
ثم انشغلت عنهم فترة فرأيت المصاحف في غرفهم يقرأون منها قبل النوم .

◀زرعت في أبنائي التسامح والعفو وإحسان الظن بالآخرين فرأيت ذلك فيهم عندما كبروا .

◀ علقت أذكار الصباح والمساء في مكان جلوسنا فحفظوها بعد فترة وصاروا حريصين عليها .

◀علمت أبنائي أن يدعوا ﻷنفسهم بكل ما يريدون في صلاتهم وأوقات اﻹجابة .

◀كان والدي يشغل المسجل في السيارة كل صباح على تلاوة القرآن وعندما كبرت أصبحت متفوقة في تلاوة القرآن وتجويده.

◀ كنت أجمع فائض الطعام النظيف وأرتبه وأعطيه أحد أبنائي يعطوه العمال
وأعطي الصغار منهم المال ليعطوه المحتاجين
فأصبحوا يعتبرون الصدقه ومساعدة المحتاجين من أساسيات حياتهم .

◀تعويدهم على الكلام الطيب وعندما يتأثروا بالعالم الخارجي فيتلفظوا بما ﻻ يرضي
أرفع يدي للسماء قائلة: أستغفر الله .. أستغفر الله .. وأدعو لهم بالهداية
فأصبحوا كذلك يفعلون مع غيرهم

◀ترديد آية الكرسي معهم
قبل النوم مع خواتيم سورة البقرة “آمن الرسول ..” والمعوذات وسورة الملك
حتى صاروا يقرأونها عند غيابي ولايمكن يناموا بدونها.

◀متابعتهم عند الصلاة كل وقت وتذكيرهم بفضلها والحرص على الجماعة للكبار حتى فاعتادوها كثيرا .

◀ ألبس المحتشم أمامهم منذ صغرهم مع بيان حرمة البنطال والقصير وأنهما تشبه..
مما جعل بنياتي يستنكرون رؤيته وربما ذهبوا لمن تلبسه وقالوا لها: حرام عليك.. هذا لا يرضي الله

◀ تعويد أبنائي فضيلة العفو (الصغار) بقصص ملونة ومصورة وبيان أن العفو أجمل من الانتقام
و(الكبار) أذكرهم بقصة يوسف مع أخوته وعفوه.

◀تعويدهم على السنن الرواتب وركعتي الضحى وسجود الشكر وصلاة الوتر والاستخارة ..

◀عودتهم على إنكار المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة فأصبحوا ينكرون كل منكر يرونه كالموسيقى والدخان وغيره

◀ وضعت صندوقا للتبرعات للأسرة وعويدتهم على الصدقة
على عمال النظافة ودفعها لهم بأنفسهم وأحيانا يدفعون من مصروفهم اليومي ..

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هكذا نربّي أولادنا

منقول للامانة والافاذة ان شاء الله
المصدر: صفحة في الفيس بوك

تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم
في امان الله وحفظه
 
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