درر في تربية اﻷبناء باذن الله

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة

تقبل الله قيامكم وصالح اعمالكم ان شاء الله يارب



💎💎درر في تربية اﻷبناء💎💎 :



◀كنت أعاني من كثرة شجار أبنائي فاحضرت قصصا فيها مبادئ التسامح

فتحسنت علاقتهم ببعض.



◀ جعلت ﻷبنائي مكافآت أسبوعية ووضعت ضوابط لبعض اﻷمور مثل تأخير الصلاة ..ضبط اﻻنفعال وغيرها وإذا تجاوزوها يتم الخصم من المكافأة .



◀كنت أحرص أن يتعلم أبنائي اﻻعتماد على أنفسهم

فأعلم أهمية طلب العلم وأتركهم يذاكرون وحدهم واتابعهم.



وعندما اذهب للتسوق اجعلهم يشترون ويحاسبون بأنفسهم فأصبحو أكثر اعتماداً على انفسهم.



◀كنت أشغل ﻹبني عمره ٣ أعوام ونصف (جزء عم) مكرر قبل النوم وعندما وصل عمره ٥ أعوام اكتشفت أنه يحفظه كاملاً.



◀احترمت أبنائي فاحترموني، قدرت لهم وﻷبيهم ما يقومون به ولو كان بسيطا فقدروني وضبطت انفعالاتي فصاروا يضبطون انفعاﻻتهم.



◀علمتهم ذكر الله

فمثلا: أقول لهم من يريد بيت أو قصر بالجنة ونكرر سورة اﻹخلاص عشر مرات .

أو أقول لهم من يريد يزين بيته بالغرس والشجر في الجنة ونقول: سبحان الله والحمدلله وﻻ إله إلا الله والله واكبر ..

والذي يربد كنز يقول: لاحول ولاقوة إلا بالله …..

وهكذا حتى اعتادوا الذكر.



◀من تجربتي أهم سبب لهداية اﻷبناء استمرار الدعاء لهم وفي كل حين لاسيما في أوقات الآجابة وفي الخفاء وعلى مسامعهم .



◀عودت أبنائي أن أذهب معهم لغرفتهم قبيل النوم وأقرأ وردي من القرآن.

ثم انشغلت عنهم فترة فرأيت المصاحف في غرفهم يقرأون منها قبل النوم .



◀زرعت في أبنائي التسامح والعفو وإحسان الظن بالآخرين فرأيت ذلك فيهم عندما كبروا .



◀ علقت أذكار الصباح والمساء في مكان جلوسنا فحفظوها بعد فترة وصاروا حريصين عليها .



◀علمت أبنائي أن يدعوا ﻷنفسهم بكل ما يريدون في صلاتهم وأوقات اﻹجابة .



◀كان والدي يشغل المسجل في السيارة كل صباح على تلاوة القرآن وعندما كبرت أصبحت متفوقة في تلاوة القرآن وتجويده.



◀ كنت أجمع فائض الطعام النظيف وأرتبه وأعطيه أحد أبنائي يعطوه العمال

وأعطي الصغار منهم المال ليعطوه المحتاجين

فأصبحوا يعتبرون الصدقه ومساعدة المحتاجين من أساسيات حياتهم .



◀تعويدهم على الكلام الطيب وعندما يتأثروا بالعالم الخارجي فيتلفظوا بما ﻻ يرضي

أرفع يدي للسماء قائلة: أستغفر الله .. أستغفر الله .. وأدعو لهم بالهداية

فأصبحوا كذلك يفعلون مع غيرهم



◀ترديد آية الكرسي معهم

قبل النوم مع خواتيم سورة البقرة “آمن الرسول ..” والمعوذات وسورة الملك

حتى صاروا يقرأونها عند غيابي ولايمكن يناموا بدونها.



◀متابعتهم عند الصلاة كل وقت وتذكيرهم بفضلها والحرص على الجماعة للكبار حتى فاعتادوها كثيرا .



◀ ألبس المحتشم أمامهم منذ صغرهم مع بيان حرمة البنطال والقصير وأنهما تشبه..

مما جعل بنياتي يستنكرون رؤيته وربما ذهبوا لمن تلبسه وقالوا لها: حرام عليك.. هذا لا يرضي الله



◀ تعويد أبنائي فضيلة العفو (الصغار) بقصص ملونة ومصورة وبيان أن العفو أجمل من الانتقام

و(الكبار) أذكرهم بقصة يوسف مع أخوته وعفوه.



◀تعويدهم على السنن الرواتب وركعتي الضحى وسجود الشكر وصلاة الوتر والاستخارة ..



◀عودتهم على إنكار المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة فأصبحوا ينكرون كل منكر يرونه كالموسيقى والدخان وغيره



◀ وضعت صندوقا للتبرعات للأسرة وعويدتهم على الصدقة

على عمال النظافة ودفعها لهم بأنفسهم وأحيانا يدفعون من مصروفهم اليومي ..



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هكذا نربّي أولادنا



منقول للامانة والافاذة ان شاء الله

المصدر: صفحة في الفيس بوك



تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم

في امان الله وحفظه ​