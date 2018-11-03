السّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته



متوفّر مبلغ 410 دولار للبيع على بنك بايونير مقابل 190 دج للدولار الواحد )



يباع كامل المبلغ مقابل 77900 دج و يباع كاملا



مصدر الأموال: أعمال حرّة

العمولة: 00%

تحويل المبلغ إلى رصيد الشّاري سيتمّ بعد التّأكد من مكتب البريد أو من الموقع الإلكتروني لبريد الجزائر بعد منتصف الليل.

والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ​