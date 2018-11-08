عرض بيع بيع مبلغ 500$ Btc او usdt او PERFECTMONEY مقابل ccp

بيانات المعاملة المالية
البائع
MESSI23000
المبلغ
500 ( USD )
سعر البيع
194 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بيتكوين - Bitcoin
MESSI23000

MESSI23000

:: عضو متألق ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
4,827
الإعجابات
622
النقاط
171
#1
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باسم الله الرحمن الرحيم


متوفر مبلغ 500دولار BTC للبيع
سعر الدولار = 194دج (ثابت)

أقل مبلغ للحجز = 50دولار

العمولة على الشاري / عمولة بيتكوين ثابثة 0.0005 BTC /

تقييم بيتكوين حسب منصات POLONEIX + BINANCE + BITTREX

و ممكن ايضا علي بلوكشين بعد تفاهم مع زبون



الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ

يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)
 

المرفقات

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,168
الإعجابات
2,873
النقاط
171
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
TH3 Algerian

TH3 Algerian

:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
#3
إنضم
22 نوفمبر 2017
المشاركات
88
الإعجابات
14
النقاط
3
محل الإقامة
Batna
#3
أهلا أخي إذا مقابل 180دج لدولار الواحد إحجز لي كل المبلغ ؟
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top