مشروع مربح .....بيع الأحلام

السلام عليكم جميعا

منذ مدة لم اكتب اي موضوع هنا فارجوا تقبل هذا الموضوع البسيط

مشروع مربح كاعمال النساء البيتية وبيع اشياء تطبخ أو أشغال يدوية يسترزق منها الانسان ليعيش كسب حلال بسيط.تتساألون يا ليليا ما علاقة مشروعك بعنوان موضوعك

احلام للبيع .........

طيب اسألكم كل منا كان لديه حلم.معنوي مادي خطط واراد وانا اريد وانت تريد والله يفعل ما يريد ولكن لنا أحلام نحلم والحلم معناها أمل نعيش على أمل تحقيق الحلم لكن نعيش في زمن لم نعد نحلم فيه ببساطة هذا هو سأعرض احلامي للبيع

نعم تقولون ومن يشتري اذا احلامك انت لم تتحقق لما نشتريها موضوع غريب ومغزى اغرب ولم تفهموا سأقول بيعوني احلامكم او اشتروا مني أحلامي

ابسطها أكثر مثلا ماذا ابيعكم وكيف تتم عملية الشراء وما نوعها حسنا تفضلو على

واد كنيس اللمة😁😁😁

ببساطة ....حلمي كان ان اكمل دراسة واصبح.محامية أو عاملة في الشأن الاجتماعي اي كان المهم الكلام مع ناس ومحاولة حل مشاكلهم .....حلم ربما غيركم.حققه هذا هو المشتري يخبرني انا حلمي هذا تحقق عنده كيف يدفع لي ....ان يخبرني كيف وصل الى حلمه هل كان.حلم.طفولة ام دفع لهذه الرغبة

احلامنا للبيع ببساطة لأننا لم نتوصل لتحقيقها مليون بالمئة مؤمنه انا انها اقدار وقضاء ولكن نؤمن ايضا بوجود اناس تحبط وتضع عراقيل وتدمر حياتك وهؤلاء هم لصوص الاحلام ليتها بيعت ولم تسرق

اخبروني عما بعتم من احلام وما اشتريتم وربما أهديت لكم وعن رأيكم بسوق الاحلام

موضوع بسيط لا ادري فضفضة اشتقت لها معكم

تحياتي لكم من المستشفى

شكرا لكم.اشتفت لقراءة ردودكم

تحياتي لكم.جميعا