عرض بيع متوفر مبلغ 500 أورو بايسيرا مقابل 225 دج

بيانات المعاملة المالية
البائع
kacimo samy
المبلغ
500 ( EUR )
سعر البيع
225 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايسيرا - Paysera
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
562
الإعجابات
307
النقاط
23
محل الإقامة
في ارض ربي
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر مبلغ 500 أورو بايسيرا مقابل 225 دج CCP
الأولوية لمن ياخد كامل المبلغ
الدفع بعد التاكد عبر SMS او من مركز البريد او الموقع على 00 ليلا
المصدر : بيع وشراء العملات
ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد لكي ارسل لك المعلومات مع المشرف
الوصل يرسل على الخاص ويكتب فيه بالقلم قبل الرفع التالي :
اسم عضوية البائع والشاري + اسم المنتدى + المبلغ
 

المرفقات

  • 500.PNG
    500.PNG
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4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,173
الإعجابات
2,884
النقاط
171
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

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للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
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