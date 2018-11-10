السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

متوفر مبلغ 500 أورو بايسيرا مقابل 225 دج CCP

الأولوية لمن ياخد كامل المبلغ

الدفع بعد التاكد عبر SMS او من مركز البريد او الموقع على 00 ليلا

المصدر : بيع وشراء العملات

ملاحظة :

بعد الحجز انتظر التاكيد لكي ارسل لك المعلومات مع المشرف

الوصل يرسل على الخاص ويكتب فيه بالقلم قبل الرفع التالي :

اسم عضوية البائع والشاري + اسم المنتدى + المبلغ